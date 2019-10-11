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Северный Кавказ

В Кисловодске пройдет праздник осетинской культуры

По данным пресс-службы, на празднике будет работать выставка народных промыслов, национального костюма, пройдут дегустации пирогов и напитков

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Праздник осетинской культуры пройдет в рамках фестиваля национальных культур "Гостеприимный Кисловодск" в ставропольском городе-курорте 12 октября, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"12 октября в 13:00 мск около входа в Нарзанную галерею в рамках фестиваля национальных культур "Гостеприимный Кисловодск" откроется праздник осетинской культуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на празднике будет работать выставка народных промыслов, национального костюма. Гостей пригласят на дегустацию осетинских пирогов и напитков. "Состоится концерт творческих коллективов, которые продемонстрируют танцы народов Кавказа", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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