Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 20 компаний из России представят анимацию, сериалы и фильмы в павильоне РЭЦ в Канне

Компании везут на выставки самые новые проекты или находящиеся в производстве и разработке

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Павильон российского контента Made in Russia откроется в Канне в рамках международной выставки телевизионных программ для детей MIPJunior, которая пройдет в субботу и воскресенье, и международной выставки развлекательных проектов MIPCOM, проходящей 14-17 октября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ), при поддержке которого организована площадка.

В работе павильона примут участие 23 компании, которые представят отечественную анимацию, сериалы и фильмы. По традиции, компании везут на выставки самые новые проекты или находящиеся в производстве и даже разработке.

"Каждый год компаний на стенде становится больше. Участники анонсируют зарубежным закупщикам не только готовые продукты, но и проекты в разработке, на ранних этапах производства, - цитирует пресс-служба старшего вице-президента РЭЦ Никиту Гусакова. - Это говорит о том, что качественный контент из России, интересный международной аудитории, - это не просто тренд рынка, а один из главных приоритетов индустрии на ближайшие годы".

В этом году Россия впервые получила статус страны "В фокусе". Организаторы выставок таким образом выделяют самые интересные и креативные мировые медиарынки. Таким же статусом в этом году наделены Китай, Аргентина и Япония.

Фильмы и сериалы

По данным пресс-службы, дистрибьютор "Централ Партнершип" покажет фантастический экшн-триллер от Premier Studios "Аванпост" и несколько полнометражных проектов.

"Мы представим приключенческий триллер "Девятая" от продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова и несколько фильмов, рассчитанных для семейного просмотра: "Волшебник" Михаила Морскова, "Команда мечты" Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, "Элефант" с участием известного французского писателя Фредерика Бегбедера. В нашем пакете также анимационная франшиза полнометражных фильмов - "Фиксики. Большой Секрет" и "Фиксики против Кработов", - процитировали в пресс-службе директора департамента международных продаж "Централ Партнершип" Катерину Пшеницыну.

Компания Premier Studios представит проекты, которые находятся в разработке, в их числе триллер "Полет", исторический фильм "Охотники за нацистами", проект "Горизонт", снятый в жанре постапокалиптической драмы. Кроме того, будет представлен режиссерский дебют известных продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова - фильм "Перевал Дятлова".

Новинки анимации

Участники выставок познакомятся с новым сезоном мультсериала "Лунтик" телекомпании СТВ, а также увидят новинку - "Маленькие лесные истории". "Мы также продолжаем работу над комедийным ситкомом про дружную семью Барбоскиных, а в 2020 году у нас выйдет полнометражный анимационный фильм про их приключения, в котором появятся новые неожиданные герои", - процитировали в пресс-службе директора по международному развитию бизнеса СТВ Светланы Барабанщиковой.

Студия "Паровоз" привезет в Канн три новинки. В их числе флагманский проект, находящийся в разработке, - комедию "Космопорт" о трех недотепах - подростке, инопланетянине и боевом роботе, которые продают фастфуд в межгалактическом Космопорте, постоянно попадая в неприятности. Кроме того, будет представлена комедия "Чик-Чирикино", а также развивающий мультсериал с элементами мюзикла "Кошка Бяка и Хороший Мальчик".

"Мастерфильм" представит проект в разработке - "Ф.Е.Р.М.А. или почему зомби-овощи охотятся за моим дядей", а также - комедию для дошкольников "Ладушки".

Будут анонсированы проекты в производстве X-Media Digital - "ТрудоВитя" и второй сезон комедии "Тачки, тачки". В пакете компании также готовые мультсериалы для дошкольников - "Жила-была Царевна", "Капитан Кракен и его команда", "Грузовичок Пик" и "Удивительная стройка".

О выставках

MIPJunior - международная выставка детских и молодежных программ: сериалов, документальных фильмов, мультипликации, развлекательных и образовательных программ.

MIPCOM - глобальное событие индустрии контента, посвященное производству, сопродюсированию, приобретению, дистрибуции, финансированию и распространению развлекательного контента. С 1985 года ежегодно здесь продаются и покупаются права на программы для телевещания, кабельных и спутниковых каналов, видеопродукция.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Фестиваль спектаклей малых форм для детей открылся в Москве
На нем представят постановки с минимумом реквизита при участии трех-четырех актеров и, которые могут быть показаны на маленькой площадке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС