Более 20 компаний из России представят анимацию, сериалы и фильмы в павильоне РЭЦ в Канне

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Павильон российского контента Made in Russia откроется в Канне в рамках международной выставки телевизионных программ для детей MIPJunior, которая пройдет в субботу и воскресенье, и международной выставки развлекательных проектов MIPCOM, проходящей 14-17 октября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ), при поддержке которого организована площадка.

В работе павильона примут участие 23 компании, которые представят отечественную анимацию, сериалы и фильмы. По традиции, компании везут на выставки самые новые проекты или находящиеся в производстве и даже разработке.

"Каждый год компаний на стенде становится больше. Участники анонсируют зарубежным закупщикам не только готовые продукты, но и проекты в разработке, на ранних этапах производства, - цитирует пресс-служба старшего вице-президента РЭЦ Никиту Гусакова. - Это говорит о том, что качественный контент из России, интересный международной аудитории, - это не просто тренд рынка, а один из главных приоритетов индустрии на ближайшие годы".

В этом году Россия впервые получила статус страны "В фокусе". Организаторы выставок таким образом выделяют самые интересные и креативные мировые медиарынки. Таким же статусом в этом году наделены Китай, Аргентина и Япония.

Фильмы и сериалы

По данным пресс-службы, дистрибьютор "Централ Партнершип" покажет фантастический экшн-триллер от Premier Studios "Аванпост" и несколько полнометражных проектов.

"Мы представим приключенческий триллер "Девятая" от продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова и несколько фильмов, рассчитанных для семейного просмотра: "Волшебник" Михаила Морскова, "Команда мечты" Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, "Элефант" с участием известного французского писателя Фредерика Бегбедера. В нашем пакете также анимационная франшиза полнометражных фильмов - "Фиксики. Большой Секрет" и "Фиксики против Кработов", - процитировали в пресс-службе директора департамента международных продаж "Централ Партнершип" Катерину Пшеницыну.

Компания Premier Studios представит проекты, которые находятся в разработке, в их числе триллер "Полет", исторический фильм "Охотники за нацистами", проект "Горизонт", снятый в жанре постапокалиптической драмы. Кроме того, будет представлен режиссерский дебют известных продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова - фильм "Перевал Дятлова".

Новинки анимации

Участники выставок познакомятся с новым сезоном мультсериала "Лунтик" телекомпании СТВ, а также увидят новинку - "Маленькие лесные истории". "Мы также продолжаем работу над комедийным ситкомом про дружную семью Барбоскиных, а в 2020 году у нас выйдет полнометражный анимационный фильм про их приключения, в котором появятся новые неожиданные герои", - процитировали в пресс-службе директора по международному развитию бизнеса СТВ Светланы Барабанщиковой.

Студия "Паровоз" привезет в Канн три новинки. В их числе флагманский проект, находящийся в разработке, - комедию "Космопорт" о трех недотепах - подростке, инопланетянине и боевом роботе, которые продают фастфуд в межгалактическом Космопорте, постоянно попадая в неприятности. Кроме того, будет представлена комедия "Чик-Чирикино", а также развивающий мультсериал с элементами мюзикла "Кошка Бяка и Хороший Мальчик".

"Мастерфильм" представит проект в разработке - "Ф.Е.Р.М.А. или почему зомби-овощи охотятся за моим дядей", а также - комедию для дошкольников "Ладушки".

Будут анонсированы проекты в производстве X-Media Digital - "ТрудоВитя" и второй сезон комедии "Тачки, тачки". В пакете компании также готовые мультсериалы для дошкольников - "Жила-была Царевна", "Капитан Кракен и его команда", "Грузовичок Пик" и "Удивительная стройка".

О выставках

MIPJunior - международная выставка детских и молодежных программ: сериалов, документальных фильмов, мультипликации, развлекательных и образовательных программ.

MIPCOM - глобальное событие индустрии контента, посвященное производству, сопродюсированию, приобретению, дистрибуции, финансированию и распространению развлекательного контента. С 1985 года ежегодно здесь продаются и покупаются права на программы для телевещания, кабельных и спутниковых каналов, видеопродукция.