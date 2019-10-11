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Северный Кавказ

Артисты карельского ансамбля "Кантеле" покажут вепсский танец на конкурсе в Грозном

В программе фестиваля-конкурса представители Карелии выступят в номинации "Парный танец"

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 октября. /ТАСС/. Артисты балета национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле" примут участие в Международном фестивале-конкурсе сольного танца в Грозном. Коллектив покажет "Польку через ножку" и танец финно-угорского народа вепсов, сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора "Кантеле" Татьяна Темнышева.

"Мы получили приглашение из Грозного [на фестиваль]. <...> Мы повезем туда два сольных танца из наших творческих театрализованных программ - танец "Разговор" балетмейстер-постановщика Ирины Зоточкиной из музыкального спектакля "Вепсские фантазии". Второй танец ждал 15 лет, столько времени его не танцевали у нас, - знаменитая "Полька через ножку" хореографа Игоря Моисеева", - сказала собеседник агентства.

В программе фестиваля-конкурса представители Карелии выступят в номинации "Парный танец". Номера для фестиваля артисты готовили специально.

По словам замдиректора ансамбля, поездка в Грозный также позволит пригласить северокавказские коллективы в Карелию на фестиваль в рамках празднования столетия республики "Легенды Кантеле", который пройдет в Петрозаводске в августе 2020 года.

Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" был создан в 1936 году и назван в честь старинного традиционного музыкального струнного инструмента карелов. В репертуаре коллектива отражена вся палитра народной танцевальной и исполнительской культуры народов, проживающих в Карелии - русских, карелов, вепсов и финнов.

Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева пройдет в Грозном с 15 по 18 октября. На фестиваль приедет около 100 танцоров из разных стран и регионов России.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКарелияЧечня
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