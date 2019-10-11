Скрипач из Уфы проведет семидневный перформанс для сохранения башкирской культуры и музыки

УФА, 11 октября. /ТАСС/. Уфимский скрипач и дирижер Рустэм Сулейманов намерен в течение недели выступать без еды для привлечения внимания к проблеме сохранения башкирского фольклора и культурной уникальности. В программе будет только башкирская национальная музыка, сообщил журналистам в пятницу музыкант.

"Это концерт-марафон, я буду в течение недели играть башкирскую национальную музыку, играть буду один и буду жить в этом стеклянном кубе. Моя первая задача как дирижера и скрипача - сохранять башкирскую музыку, которая претерпевает изменения, на нее сильно влияют современные тенденции, ее нужно спасать. На это и направлен мой перформанс, он заставит людей задуматься, иначе мы потеряем свою национальную идентичность. Мой перформанс - политическое искусство, хотя это не политическая акция", - сказал Сулейманов.

Перформанс проходит на территории центра уличного творчества "Арт-КВАДРАТ", там смонтировано небольшое здание, где разместился музыкант. Для ночлега он постелили себе матрац в углу, одет скрипач в пижаму. Само выступление зрители смотрят на улице, через большое витринное окно, туда же через колонки транслируется звук. Также за акцией можно наблюдать на странице Сулейманова в Facebook в прямом эфире. "Я буду играть где-то по 19 часов в день, отдыхать планирую с трех часов ночи, когда увижу, что на улице никого нет, до полдевятого. Воду, наверное, все-таки буду пить, когда буду принимать таблетки", - добавил он.

Искусствовед Азамат Хасаншин поделился, что творческие люди чувствуют угасание традиционного искусства, в связи с чем пытаются привлечь к проблеме внимание общества. "Люди создали народное творчество и ушли, даже не оставили имен, и традиционное искусство этноса умирает, оно угасает, оно в городе не может существовать. Мы видим появление нового художественного явления", - выразил он свое мнение об акции.

Перформанс должен завершиться 18 октября, Сулейманов намерен дать интервью средствам массовой информации по итогам музыкального марафона.

Рустэм Сулейманов родился в 1977 году, лауреат молодежной премии Башкирии имени Шайхзады Бабича, с 2011 по 2014 годы был художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.