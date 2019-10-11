В Петербурге открылись гастроли национальных театров в рамках Театральной олимпиады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала открыл в пятницу цикл выступлений в Петербурге национальных театров России по программе Театральной олимпиады. Гостям предоставлена сцена старейшего российского театра - Александринского.

Труппа из Казани показала музыкальный спектакль "Взлетел петух на плетень" по повести классика татарской литературы Аяза Гилязова (1928-2002). В центре сюжета история нелепой соседской ссоры, с гоголевским размахом разгорающейся в татарской деревне в советские семидесятые. Сценический текст спектакля рождался в процессе репетиций. Постановщик спектакля режиссер Фарид Бикчантаев впервые обратился к этюдному методу работы.

"Наш театр является куратором национальной программы Театральной олимпиады. Основным критерием отбора спектаклей стала национальная литература и драматургия. Все постановки сделали национальные режиссеры, а актерские работы демонстрируют особенности национальных театральных школ. В целом мы попытались охватить всю географию России. Убежден, что это будет большой праздник театра", - рассказал журналистам главный режиссер Татарского академического театра Фарид Бикчантаев.

Мнение коллеги разделяет художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, принимавший активное участие в разработке программы Театральной олимпиады. По его словам, "программа национальных театров нашей страны - важная часть олимпиады, организована она впервые и вряд ли была бы возможна в другой стране". Фокин добавил, что о национальных сценах мало информации.

Восполнить этот пробел призваны показы работ национальных театров на петербургских сценах. С 11 до 28 октября олимпиада познакомит зрителей с современной театральной культурой Татарстана, Бурятии, Якутии, Чечни, Карелии, Башкирии и Калмыкии. Отражая уникальность и идентичность народов, проживающих на территории России, постановки познакомят зрителя не только с национальными традициями, но и сквозь призму театрального искусства позволят окунуться в историю и тонкости современной жизни в республиках, входящих в состав России. Все девять спектаклей программы будут проходить на национальных языках и сопровождаться синхронным переводом или субтитрами на русском языке.