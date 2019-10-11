В Париже прошел вернисаж выставки "Истории художников"

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Россия и Монако стали устроителями выставки "Истории художников" в столице Франции. Экспозиция, посвященная творчеству видных монакских мастеров Жерара Петтити и Клода Ростишера, открылась в пятницу вечером в Российском православном духовно-культурном центре на левом берегу Сены.

Выступая перед гостями вернисажа, посол РФ во Франции и Монако Алексей Мешков напомнил о тесном переплетении российского и монакского искусства, влиянии, которое оказали на монакских мастеров поэт Велимир Хлебников, художник Василий Кандинский и другие гранды русской культуры. "Выставка работ Жерара Петтити и Клода Ростишера демонстрирует тенденции современного искусства и позволяет познакомиться с богатством художественных традиций княжества", - сказал дипломат.

В гармонии с временем и пространством

Как отмечалось на вернисаже, оба мастера связали свое искусство с природой, что позволяет им быть в гармонии с временем и пространством. Экспозиция работ монакских художников уже прошла с большим успехом в Москве и Ростове-на-Дону. Она получила самые высокие оценки в искусствоведческих кругах и теперь завершает свое турне в столице Франции.

Работы художников по достоинству оценены в России. Монакским мастерам, напомнил посол, присвоено звание почетных членов Российской академии художеств. "Петтити и Ростишер стали первыми монегасками, удостоенными этой чести", - отметил Мешков.

Последние годы насыщены крупными российско-монакскими проектами, подчеркивалось на открытии выставки. Посол Монако в России Мирей Петтити отметила огромный успех Года России в Монако, проведенного по договоренности двух стран в 2015 году. "Впервые в истории культурных связей княжества одной стране решили посвятить целый год", - указала она. В свою очередь, в Москве и других российских городах с аншлагом прошли Дни Монако.

В беседе с корреспондентом ТАСС Алексей Мешков отметил, что проведение выставки монакских мастеров в стенах российского центра в Париже служит делу расширения культурного сотрудничества. "Не сомневаюсь, что экспозиция вызовет большой интерес у гостей и жителей французской столицы и станет значимым событием культурной жизни Парижа", - заметил он.

В третью годовщину

Выставка монакских художников открылась в канун третьей годовщины Российского православного духовно-культурного центра в Париже. Его двери открыли для посетителей 19 октября 2016 года.

Центр располагается на территории площадью 4,2 тысячи кв. м на набережной Бранли рядом с Эйфелевой башней. Он включает Свято-Троицкий собор, который стал жемчужиной комплекса, конференц-зал, выставочные площадки, учебные классы. По мнению французского издания La Croix, "возведение этого архитектурного ансамбля обеспечило России беспрецедентную по своему престижу витрину на Западе".