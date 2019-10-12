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В Москве и Петербурге пройдут концерты, отражающие дух группы "Кино"

На выступлениях, которые состоятся в следующем году, зрители услышат оцифрованный голос Виктора Цоя и увидят на сцене басистов группы разных лет
' КИНО/YouTube'

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Концерты, отражающие дух группы "Кино", состоятся в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году - спустя 30 лет после распада группы. На концертах будет задействован оцифрованный голос Виктора Цоя и видеоряд, созданный сыном музыканта, сообщила в субботу ТАСС менеджер проекта "Симфоническое кино" Евгения Гаврина.

"Сейчас у нас идет очень активная подготовка к концертам, все детали мы раскрывать не хотим, но в любом случае они будут отображать дух "Кино", и я думаю, что там будет много сюрпризов для публики", - рассказала собеседница агентства.

В тизере к концертам, размещенном на YouTube-канале группы, анонсируется, что концерты пройдут 31 октября 2020 года в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге и 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене" в Москве. "Для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую, - настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Двухчасовой концерт с уникальным видеорядом", - сообщается на видео. Гаврина пояснила, видеоряд создает сын Виктора Цоя Александр, он же выступает продюсером концертов.

Отмечается, что в Петербурге и в Москве выступят оригинальные басисты группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян. "В следующем году будет 30 лет без "Кино". У нас с недавнего времени начали переиздаваться альбомы группы, в переиздании принимал участие и Юрий Каспарян, и Александр Цой, и Юрий Тихомиров. Все равно вся эта работа должна быть не только студийной, она вылилась и в концертную деятельность", - добавила Гаврина.

Группа "Кино" была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других, был Виктор Цой.

Цой погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели в 1990 году группа распалась.

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