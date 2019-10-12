Спектакль "Веселое имя - Пушкин" показали в Петербурге к 220-летию со дня рождения поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Литературно-музыкальный полемический спектакль "Веселое имя - Пушкин" представили в субботу в Санкт-Петербурге на сцене Большого зала филармонии. В год 220-летия со дня рождения поэта эту постановку осуществил творческий бренд Dance Open в рамках проекта "Пушкинский Петербург в зеркале культуры".

Сценаристом и постановщиком выступил режиссер и актер Вениамин Смехов, собравший вокруг своего замысла команду единомышленников из числа артистов и музыкантов.

"Веселое имя - Пушкин" - это строчка Александра Блока из последней его речи в феврале 1921 года о назначении поэзии. Наш спектакль называется так в честь Александра Пушкина, Блока, Владимира Высоцкого, Владимира Набокова, Дмитрия Мережковского, Максима Горького, Марины Цветаевой, Николая Гоголя. И что мне очень нравилось в нашем предыдущем спектакле "Прошу слова", здесь тоже звучат слова за и против, негатив и позитив. Размышляя о Пушкине, мы все ощущаем себя на сцене семьей, а не труппой", - рассказал Смехов журналистам, отметив, что образ поэта в этом спектакле очень далек от хрестоматийного.

Артисты постарались через собственное переживание стать ближе к живой человеческой истории. В неожиданном амплуа предстали перед зрителями известные российские музыканты и авторы-исполнители Светлана Сурганова и Алексей Кортнев, в репертуаре которых появилась музыкальная классика, в том числе романс Михаила Глинки и фрагмент из оперы "Евгений Онегин". Пушкинскую тему своеобразно продолжила актриса Молодежного театра на Фонтанке Анна Геллер с отрывком из поэмы в прозе Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки". Действие сопровождалось импровизациями за роялем Сергея Чекрыжова, который известен как музыкальный сатирик и универсальный инструменталист.

Руководитель Dance Open Екатерина Галанова пояснила, что новый неформальный проект вызван к жизни не только юбилеем поэта, но и "необходимостью перезагрузки". Проект в очень демократичной форме представляет Пушкина "в череде хронологических событий с момента его появления в русской жизни и до наших дней".

Спектакль транслировался в интернете, а затем на основе записи будет смонтирована его телеверсия, которую организаторы планируют показать на канале "Культура". Проект получил поддержку Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга.