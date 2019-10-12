Министерства культуры РФ и Саудовской Аравии подпишут соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министерства культуры РФ и Саудовской Аравии на следующей неделе в ходе поездки в Эр-Рияд главы российского ведомства Владимира Мединского подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в субботу в Минкультуры России.

"14 октября 2019 года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский посетит Саудовскую Аравию в составе официальной делегации в рамках визита в королевство президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"В частности, глава Минкультуры России примет участие в подписании меморандума о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры РФ и Министерством культуры Королевства Саудовская Аравия", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ и Минкультуры Саудовской Аравии совместно с Российским фондом прямых инвестиций в ходе визита Путина в Эр-Рияд представят обширную культурную программу. Она включит в себя показы работ Василия Кандинского, Павла Филонова, лауреата Нобелевской премии 2010 года по физике Константина Новоселова. Важной частью программы будут показы российских кинолент и мультфильмов. Еще одним событием станет свето-проекционное шоу "Россия и мир: тысячелетний путь развития", которое расскажет о знаковых событиях российской истории.