Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министерства культуры РФ и Саудовской Аравии подпишут соглашение о сотрудничестве

Как сообщили в российском ведомстве, министр культуры Владимир Мединский посетит королевство в составе официальной делегации в рамках визита в страну президента Владимира Путина

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министерства культуры РФ и Саудовской Аравии на следующей неделе в ходе поездки в Эр-Рияд главы российского ведомства Владимира Мединского подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в субботу в Минкультуры России.

"14 октября 2019 года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский посетит Саудовскую Аравию в составе официальной делегации в рамках визита в королевство президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"В частности, глава Минкультуры России примет участие в подписании меморандума о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры РФ и Министерством культуры Королевства Саудовская Аравия", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ и Минкультуры Саудовской Аравии совместно с Российским фондом прямых инвестиций в ходе визита Путина в Эр-Рияд представят обширную культурную программу. Она включит в себя показы работ Василия Кандинского, Павла Филонова, лауреата Нобелевской премии 2010 года по физике Константина Новоселова. Важной частью программы будут показы российских кинолент и мультфильмов. Еще одним событием станет свето-проекционное шоу "Россия и мир: тысячелетний путь развития", которое расскажет о знаковых событиях российской истории.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичРоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Спектакль "Веселое имя - Пушкин" показали в Петербурге к 220-летию со дня рождения поэта
Постановку транслировали в интернете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС