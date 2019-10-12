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Второй Международный большой детский фестиваль открывается в Москве

Участниками конкурсной программы смотра станут более 30 театров из 12 городов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спектакль "Книга джунглей" Татьяны Вдовиченко будет представлен в воскресенье на сцене Московского губернского театра в рамках открытия второго Международного большого детского фестиваля, который продлится с 13 октября по 15 ноября.

"Наш фестиваль еще очень молодой. Мы только пустились в плавание и стремимся к тому, чтобы фестиваль стал мультижанровым, собрал лучшее, что делается для детей в различных видах искусств, и усилиями жюри выбираем лучших из лучших. В этом году у нас будет обширная конкурсная программа, которая включает в себя различные жанры: спектакли для детей и юношества, мюзиклы, детское кино и анимацию", - передает пресс-служба фестиваля слова художественного руководителя смотра Сергея Безрукова.

На фестивале будут представлены спектакли, мюзиклы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества. В конкурсной программе примут участие более 30 театров из 12 городов: Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Екатеринбурге, Астрахани, Челябинске, Перми, Калуге, Кургане, Улане-Удэ, Химках, Сарове. Помимо этого, впервые в Москве состоится шоу известного итальянского клоуна Дэвида Ларибле.

В качестве кураторов фестиваля выступили драматург, художник и режиссер Александр Адабашьян, композитор Максим Дунаевский, мультипликатор Михаил Алдашин, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные. "Именно фестивали являются "лакмусовой бумажкой", показывающей, на каком уровне находится то или иное творчество. Детские таланты, безусловно, должны заявить о себе, проявиться, а фестивали эти таланты раскрывают. Дети являются нашим фундаментом, по факту, это те кадры, которые в будущем будут составлять костяк творческой интеллигенции в стране и будут двигать дальше отечественное искусство", - сказал ТАСС Аскольд Запашный.

Особенностью фестиваля является детское жюри, которое будет оценивать спектакли и кино-анимационные показы участников конкурса. Председателем комиссии стала финалистка шоу "Голос. Дети" Ярослава Дегтярева.

Большой детский фестиваль организует также обширную образовательную программу для учащихся театральных студий. Для них пройдут мастер-классы и тренинги по различным направлениям сценического искусства. Закрытие фестиваля состоится на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. На церемонии будут названы победители конкурсной программы, а также вручены премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

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