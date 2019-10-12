ЛОНДОН, 13 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Московский Театр наций завершил гастроли в Великобритании пьесой "Иванов" в постановке Тимофея Кулябина. Спектакль, основанный на пьесе классика мировой драматургии Антона Павловича Чехова, прошел в лондонском театре "Барбикан".

Заглавную роль в спектакле, поставленном в субботу в 50-ый раз, сыграл художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. Его персонаж, переживающий острейший внутренний кризис помещик Николай Алексеевич Иванов, на сцене оказывается офисным сотрудником. Стоит отметить, что все персонажи постановки перенесены в современное время. Жена Иванова Анна Петровна (ее роль исполнила Чулпан Хаматова) на пороге смерти. Сам же он охладел к супруге и пытается разобраться в своих чувствах к безумно влюбленной в него молодой Саше (Елизавета Боярская), дочери богачей Лебедевых, которым Иванов сильно задолжал. Роли в спектакле также исполнили Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий, Александр Новин и другие актеры.

Диалоги персонажей перемежались то песней об Александре из фильма "Москва слезам не верит", то композицией группы IOWA о знакомстве в маршрутке, то интервью по радио певца Николая Баскова.

Бескомпромиссный герой Миронова

На это Евгений Миронов обратил внимание в разговоре с корреспондентом ТАСС. "В этой пьесе Чехов, наверное, впервые заговорил о тонкости человеческой натуры, открыл вещи, которые до него вот так под микроскопом никто не исследовал так жестко и правдиво. Мы перенесли происходящее в наши дни, причем докопались до того, кто сейчас Иванов, где он работает, какая у него зарплата. Быт и деньги для Чехова много значат, и во всех его пьесах разговор почти всегда сводится к деньгам, к бытовой неустроенности", - сказал народный артист РФ.

"Но это, безусловно, оболочка, потому что внутри постановки - жутко мучающийся своей неудовлетворенностью в жизни человек. Эту пьесу от всех других отличает то, что с самого начала человек готов к суициду, он в депрессии, понимает, что неправильно живет, и не знает, как жить дальше. Это идет с самого начала спектакля и заканчивается смертью Иванова", - отметил Миронов.

Он уверен, что такой персонаж должен быть интересен любителям театра и за пределами России. "Развития практически не происходит, мы видим, как на наших глазах умирает человек, причем сгорает он по большей части не из-за каких-то обстоятельств, не от среды, а от своей собственной совести. Он не может допустить, что он такой, какой есть, и что он так живет. Такого бескомпромиссного человека я больше не знаю в драматургии. Думаю, что он должен быть интересен западному зрителю", - сказал Миронов.

"Чехову понравилось бы"

Если верить реакции зала, то эксперимент с осовремениванием "Иванова" публике понравился. Так, известный британский актер Майкл Пеннингтон, который не раз выходил на сцену со своим моноспектаклем по Чехову, рассказал корреспонденту ТАСС: "Мне ни в коем случае не мешало, что все действие переместили в наше время. Дело в том, что Чехов, как и Шекспир, затрагивает вечные темы, актуальные и по сей день. Именно поэтому я испытал огромное удовольствие. Уверен, что самому Чехову тоже очень понравилось бы".

Театр наций находился на гастролях в Лондоне с 7 октября. Помимо "Иванова", труппа показала "Рассказы Шукшина", поставленные всемирно известным латвийским режиссером Алвисом Херманисом. Спектакль, роли в котором исполнили Миронов, Хаматова, Новин, Юлия Пересильд, Александр Гришин, Павел Акимкин и другие актеры, был также тепло принят публикой и получил высокие отзывы британских театральных критиков.

Миронов возглавляет Театр наций с 2006 года. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссеров: Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Стефана Брауншвейга, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова и многих других. Театр регулярно обращается как к классике, так и к творчеству современных авторов, в числе которых Иван Вырыпаев, Дункан Макмиллан, Мариус фон Майенбург, Эльфрида Елинек и Ярослава Пулинович.