Российский фильм "Герой" выходит в прокат в Северной Америке

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Шпионская драма "Герой" с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым в главных ролях выходит в воскресенье в прокат в Северной Америке. Как сообщил ТАСС Александр Беляков - директор по развитию группы компаний "Киносфера", осуществляющей прокат картины в США и Канаде, фильм режиссера Карена Оганесяна покажут в 33 кинотеатрах 27 городов.

В крупных мегаполисах, где проживает много русскоязычных граждан, запланировано сразу несколько сеансов, в частности, жителям Торонто предложат четыре показа, в том числе в зале, рассчитанном на 400 человек. "Это зал, оборудованный новейшей системой объемной передачи звука и огромным экраном. Специально ради "Героя" руководство кинотеатра отменило сеансы фильма "Джокер" (Joker), который сейчас бьет рекорды северо-американского проката, и поставило нашу картину, прогнозируя аншлаг", - пояснил Беляков.

Кроме Торонто, по несколько сеансов фильм "Герой" будет показан в кинотеатрах Нью-Йорка, Чикаго (Иллинойс), Сиэтла (Вашингтон), Лос-Анджелеса (Калифорния).

По словам представителя кинопрокатчика, картина, которая уже пользуется популярностью в России, вызвала большой интерес и у русскоязычных американцев. "Наши зрители, в большинстве случаев, идут на имя - актеров, режиссера, а, учитывая, что в "Герое" задействован сильный состав - такие культовые актеры, как Петров, Машков и Ходченкова, ожидания у нас и зрителей - очень большие", - отметил Беляков.

Прокат по Северной Америке завершится 26 октября.

Картина "Герой" - уже восьмая по счету российская лента, которая выходит в прокат по Северной Америке в 2019 году с участием "Киносферы". Пока наибольший интерес зрителей вызвала военная драма Алексея Сидорова "Т-34", главную роль в которой также сыграл Александр Петров. Несмотря на скандал, сопровождавший выход фильм на экраны северо-американских кинотеатров, ее посмотрели, в общей сложности, свыше 2 тыс. жителей США и Канады.

В конце года в северо-американский прокат выйдет также комедия Анны Пармас "Давай разведемся", главную роль в которой сыграла Анна Михалкова. На 30-м Открытом российском кинофестивале "Кинотавр" этот фильм был отмечен за лучший дебют. В российский прокат картина выходит в ноябре 2019 года.

О фильме "Герой"

В центре сюжета фильма "Герой" - история Андрея (Александр Петров), 15 лет назад прошедшего обучение в спецшколе Службы внешней разведки. В начале 2000-х годов проект закрыли, а главный герой осел в одном из европейских городов и даже не вспоминает о России. Однажды ему звонит отец (Владимир Машков), которого Андрей считал погибшим, и сообщает, что его пытаются уничтожить. Помогать герою выжить и найти отца будет его первая любовь - девушка Маша (Светлана Ходченкова), у которой в происходящем есть свой интерес.