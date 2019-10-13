Медведев поздравил педагога Ансамбля народного танца Виктора Никитушкина с 75-летием

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца Виктора Никитушкина. Выдержка из телеграммы размещена в воскресенье на сайте кабмина.

"За годы творческой карьеры в знаменитом Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева Вы создали яркие образы во многих постановках. Необыкновенная пластика, виртуозное мастерство, особая эмоциональность и темперамент снискали Вам признание профессионалов и зрителей", - говорится в сообщении.

Премьер также отметил педагогическую деятельность Никитушкина. "Вас знают и как талантливого педагога, воспитавшего несколько поколений блистательных исполнителей. Почти тридцать лет Вы передаете большую любовь к хореографическому искусству своим студентам, учите их уникальной "моисеевской" технике, умению вкладывать в каждый номер душу, отражать в танце красоту и национальные черты характера каждого народа", - говорится в поздравительной телеграмме.

Виктор Никитушкин родился в 1944 году в Москве. Окончил Московское академическое хореографическое училище при Большом театре (сегодня - Московская государственная академия хореографии). В 1964 году начал выступать в Государственном академическом ансамбле народного танца, где исполнял сольные партии во многих произведениях Игоря Моисеева. Никитушкин больше 20 лет работает педагогом-репетитором в ансамбле и педагогом классического танца в школе-студии при коллективе.