Фестиваль "Балтийские сезоны" в Калининграде открылся спектаклем "Доктор Живаго"

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской открыл в воскресенье фестиваль искусств "Балтийские сезоны" в Калининграде спектаклем "Доктор Живаго" по роману Бориса Пастернака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного музыкального театра, где стартовало мероприятие.

"Фестиваль открылся спектаклем "Доктор Живаго" в постановке Леонида Алимова. По жанру это история любви. Сцена Калининградского областного музыкального театра стала первой площадкой фестиваля. Спектакль проходит при аншлаге, все места в зрительном зале заняты", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 22 октября на этой площадке московский театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина представит драму "В зоне доступа" по пьесе Полины Бабушкиной.

Всего в рамках фестиваля, который продлится до 3 декабря, театр имени Комиссаржевской, "Et Cetera", МХАТ им. М. Горького, Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, а также Государственный академический центральный театр кукол им. С. В. Образцова и белорусский Национальный академический драматический театр им. М. Горького представят семь спектаклей. Зрители увидят, в частности, "Сцены из супружеской жизни" по мотивам пьесы Ингмара Бергмана в постановке народного артиста России Андрея Кончаловского, и комедию "Знойные мамочки" по пьесе Дэвида У. Кристнера. Театр имени Образцова покажет юным гостям спектакль "Снеговик" по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, а взрослым - "Турандот" по сказке Карло Гоцци.

Фестиваль "Балтийские сезоны" проводится с 2003 года при поддержке Министерства культуры РФ, Российского государственного театрального агентства и правительства Калининградской области. По данным пресс-службы регионального правительства, в 2019 году событие организовано при содействии АНО "Фестивальная дирекция" в рамках национального проекта "Культура". Площадками фестиваля стали Калининградский областной музыкальный театр и областной драматический театр в Калининграде.