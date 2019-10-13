Дагестан принял от Чечни эстафету Всероссийского театрального марафона

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Республика Дагестан в воскресенье приняла от Чечни эстафету Всероссийского театрального марафона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе дагестанского Минкультуры.

"Сегодня в Махачкале прошла торжественная передача символа Года театра из Чеченской Республики в Республику Дагестан. Торжественная передача статуэтки Года театра прошла на сцене Государственного республиканского русского театра им. М. Горького. Открывал церемонию оркестр Дагестанского театра оперы и балета под управлением народного артиста Чечни и Дагестана Валерия Хлебникова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, символ марафона - золоченую статуэтку в форме веера с изображенными на ней гербами регионов страны - приняла министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, которая отметила, что "за эти 10 месяцев театральная сцена стала площадкой для диалога и обмена опытом между театральными коллективами страны, а великая сила театрального искусства объединила всех и подарила полумиллионной армии зрителей живые эмоции и неизгладимые впечатления".

"И нам радостно быть сопричастными к такому большому празднику театрального искусства. В Дагестане, где работают 12 государственных театров и около 30 народных и любительских театральных коллективов и студий, в том числе детских, театр любим и почитаем. Он имеет свою уникальную историю и традиции, и в этой летописи есть немало ярких страниц, вписанных блестящими артистами, выдающимися режиссерами, талантливыми представителями театральных профессий, которыми мы гордимся", - привела пресс-служба Минкультуры слова главы министерства.

Марафон продолжается

Бутаева также сообщила, что в понедельник символ Года театра уедет в Северо-Западный федеральный округ. "От лица всего Северо-Кавказского федерального округа Русский театр Махачкалы будет представлять театральное искусство Дагестана в Республике Коми, в городе Сыктывкаре", - сказала она.

Завершая свое выступление, Бутаева от лица всех деятелей культуры Дагестана, от зрителей, поблагодарила организаторов и идейных вдохновителей эстафеты "за уникальную возможность увидеть многоликий и такой разный его величество театр".

После официальной передачи эстафеты чеченский коллектив показал свой спектакль "Единственный наследник", а 14 октября Русский театр им. Лермонтова представит еще и спектакль для детей "Али-Баба и золото разбойников".

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.