Световые шоу и инсталляции участников фестиваля "Просвет" украсили Пермь на выходных

ПЕРМЬ,13 октября. /ТАСС/. Мультимедийные шоу и световые инсталляции украсили фасады главных достопримечательностей Перми и края в рамках фестиваля "Просвет", который проходил 12 и 13 октября. Жителям города представили проекты 19 российских художников аудиовизуального искусства, сообщила ТАСС в воскресенье продюсер фестиваля Екатерина Покидова.

"В Перми [проходит] впервые и вообще в России впервые, потому что такого формата до этого не было. У нас разные площадки: и открытые площадки, и "Завод Шпагина" (социокультурное пространство в Перми), разные инсталляции. Плюс у нас концерт был в Кунгурской ледяной пещере, - сказала она. - 19 художников участвуют, все на разных локациях представлены, художники очень высокого уровня, некоторые - призеры международных фестивалей".

За шоу можно было наблюдать на фасаде Пермского академического театра оперы и балета, на аттракционе "Колесо обозрения" в Парке Горького, на телебашне и арт-объекте из дерева "Пермские ворота". Организаторы отмечают, что фестиваль имеет все шансы, чтобы стать традиционным для города.

По словам Покидовой, желающих посмотреть, как преобразился город, в первый день фестиваля собралось более 5 тыс. человек. Самой популярной площадкой оказался "Завод Шпагина", где посетителям даже пришлось стоять в очереди. "Основная идея фестиваля заложена в его названии - это осветить город в такой очень, достаточно депрессивный период, когда наступает осень, меньше солнца становится, хочется больше света. Мы хотели засветить такие знаковые для пермяков места, представить их в новом облике, рассказать о том, что город может быть совершенно другим и очень даже ярким, красивым, необычным", - пояснила продюсер фестиваля.

Художник Александр Погребецкий месяц работал над четырехминутным шоу "Звуки архитектуры" специально для Перми, именно оно было представлено на фасаде театра. "Моя программа состояла из двух частей - это классическая часть, под которую зажигаются окна, и электронная часть, экспериментальная, когда идет работа с архитектурой и светом, - отметил он в беседе с ТАСС. - Творческий процесс всегда разный, может начаться и в компьютере, и в голове, и на листке бумаги. Конкретно это шоу так и начиналось, и на пианино одновременно".

Пермяки самых разных возрастов остались под впечатлением от фестиваля и делились необычными фото и видео, восторженными отзывами в соцсетях. "Эти световые нити двигаются как живой организм, и в сочетании с музыкой - это волшебно", - написала одна из зрительниц в аккаунте Instagram.