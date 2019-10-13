Фильм "Джокер" вновь возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Фильм "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса стал лидером российского проката, собрав 419,5 млн рублей за минувший уикенд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 10 по 13 октября.

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Фильм вышел в российский прокат 3 октября. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса. 7 сентября картина была удостоена "Золотого льва" 76-го Венецианского кинофестиваля.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял мультфильм "Эверест" (Abominable) американо-китайского производства. Картина, созданная авторами мультфильмов "Корпорация монстров" и "Сезон охоты", рассказывает о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети. Фильм вышел в российский прокат 3 октября и собрал 192,6 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занял американский фантастический боевик "Гемини" (Gemini Man) режиссера Энга Ли, собравший 172,1 млн рублей. Картина вышла в российский прокат 10 октября. Главные роли в фильме сыграли Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн и другие.