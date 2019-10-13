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В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии по литературе

В "короткий список" претендентов вошли шесть писателей из Великобритании, Канады, Нигерии, Турции и США

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Лауреат Букеровской премии (Booker Prize) за создание лучшего романа года на английском языке будет назван в понедельник в Лондоне. В этом году в "короткий список" претендентов на получение престижной награды вошли шесть писателей из Великобритании, Канады, Нигерии, Турции и США, в том числе Салман Рушди и Маргарет Этвуд, ранее уже становившиеся лауреатами премии.

Британец индийского происхождения Рушди, награжденный премией в 1981 году, был вновь номинирован на нее с книгой Quichotte ("Кихот"), представляющей собой роман в романе. Основную фабулу о путешествии по Америке современного Дон Кихота - коммивояжера Исмаила, тронувшегося умом не от рыцарских романов, а от просмотра телешоу, создает другой герой произведения Рушди - стареющий и страдающий от одиночества иммигрант, автор бульварных детективов.

Вот уже 30 лет британский писатель живет под страхом смерти. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание), в которой призвал мусульман убить Рушди. Причиной стал написанный им роман "Сатанинские стихи", вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.

Американская тема

Несмотря на то, что в этом году в "коротком списке" премии значится лишь один американский автор, и 14-й роман Рушди, и произведения двух других претендентов на премию являются попыткой проанализировать современные тенденции и проблемы в жизни Соединенных Штатов. Канадская писательница Этвуд, в пятый раз оказывающаяся в шорт-листе премии, на этот раз была включена в него с сиквелом своей нашумевшей и недавно экранизированной антиутопии "Рассказ служанки" - The Testaments ("Заветы"). Продолжение истории служанки Фредовой в мире, где христиане-фундаменталисты угнетают женщин в распавшихся на части и переживших экологическую катастрофу США, вышло в свет 10 сентября этого года - спустя 34 года после публикации первой книги.

Роман проживающей в Шотландии американки Люси Эллман Ducks, Newburyport ("Утки, Ньюберипорт") с единственной точкой на все 1020 страниц представляет собой нескончаемый внутренний монолог домохозяйки из Огайо, волнующейся по поводу всего на свете - от стрельбы в школах и ядерной угрозы до сокращения популяции африканских слонов и переворачивающих мусорные баки енотов. Книга Эллман претендует на занесение в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный роман, состоящий из одного предложения. В нем более 426 тыс. слов. Пока что официальный рекорд принадлежит 500-страничному произведению французского писателя Матиаса Энара "Зона" (2008 год), написанному от первого лица.

Другие претенденты

Среди потенциальных лауреатов премии также: британка Бернардин Эваристо с семейной сагой Girl, Woman, Other ("Девушка, женщина, все остальное"), нигериец Чигози Обиома с новым романом An Orchestra of Minorities ("Оркестр для меньшинств") и живущая в Лондоне турчанка Элиф Шафак, очередной роман которой называется 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World ("10 минут и 38 секунд в странном мире").

"Как и вся великая литература, эти книги до краев наполнены жизнью, глубоким и всепобеждающим гуманизмом", - говорится в заявлении председателя жюри конкурса Питера Флоренса.

Обладатель Booker Prize 2019 года будет объявлен вечером на торжественной церемонии в Лондонской ратуше. Он получит 50 тыс. фунтов стерлингов ($63 тыс.). Каждому из авторов, попавших в "короткий список", полагается награда в размере 2,5 тыс. фунтов стерлингов ($3 тыс. по текущему курсу) и специальное издание его книги.

Теги
Великобритания
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