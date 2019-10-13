Россия и Саудовская Аравия открывают совместный проект "Культура России в Эр-Рияде"

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минкультуры Саудовской Аравии в понедельник открывают совместный проект "Культура России в Эр-Рияде". В программе - выставки российских художников, оперные концерты и неделя кино.

"Дни российской культуры в Эр-Рияде станут самым масштабным на сегодняшний день российским культурным мероприятием в королевстве. Мы видим огромный интерес к российской культуре в Саудовской Аравии, стране, которая активно открывается внешнему миру, и будем помогать ведущим российским музеям, музыкальным и театральным коллективам, а также компаниям, работающим в этой сфере, выходить на сцену стремительно развивающейся культурной жизни этой страны", - приводит пресс-служба фонда слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

В частности, Русский Музей при поддержке РФПИ организует выставку "Кандинский и Россия", которая продлится месяц: впервые на Ближнем Востоке представят 19 картин основателя абстрактного направления в живописи. В экспозицию вошло несколько работ, относящихся к раннему периоду творчества Кандинского, когда он находился под сильным влиянием народного искусства российского Севера, а также несколько работ "революционного" периода, в частности, "Черное пятно" (1917 год) и "Картина с остриями" (1919 год).

Еще одна выставка посвящена современному искусству, созданному с помощью технологий искусственного интеллекта. Посетители смогут познакомиться с работами художников из 10 стран, среди которых и российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике (2010 год) Константин Новоселов. Также им представят совместную работу российской художницы Александры Сухаревой и саудовского мастера Нассера Альшемимри.

В программу включили и концерт российских оперных артистов Аиды Гарифуллиной и Ильдара Абдразакова в сопровождении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Феликса Коробова. Артисты исполнят арию Варяжского гостя из оперы "Садко" Николая Римского-Корсакова и музыкальный фрагмент "Улетай на крыльях ветра" из оперы Александра Бородина "Князь Игорь".

В понедельник также открывается неделя российского кино, в рамках которой впервые публике Саудовской Аравии представят игровые и анимационные фильмы отечественного производства. В программе - девять российских и советских фильмов и мультфильмов: "Летят журавли", "Тренер", "Салют 7", "Сталинград", "Зеркало", "Гофманиада", "Ежик в тумане", "Старик и море", "Иди и смотри". А вечером состоится показ свето-проекционного шоу "Россия и мир: тысячелетний путь развития", которое можно будет увидеть на фасаде Культурного центра имени Короля Фахда.