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Фильм "Матрица" выходит в повторный прокат в России

Ленту можно будет посмотреть в 105 городах России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски "Матрица" выходит в повторный прокат. Ленту можно будет посмотреть в 105 городах России, сообщили в понедельник в пресс-службе кинокомпании "Маурис Филм".

"Фильм выходит в двух версиях: оригинал на английском языке с русскими субтитрами и дубляж озвучки 1999-го года. Картина выйдет в высококачественном формате 4К во всех крупных кинотеатральных сетях в 105 городах России. В Казахстане и Белоруссии также будет прокат, он стартует 14 октября", - сказал собеседник агентства.

По мнению кинокритика Антона Долина, идея фильма актуальна и сегодня. "Так называемое "время пули", прием, придуманный братьями Вачовски для "Матрицы", не только не устарел, но и тиражируется с тех пор неустанно, что говорит о влиянии фильма как минимум на визуальную составляющую современного Голливуда. Тема устареть не может, потому что она восходит к идее пещеры Платона - что все мы сидим в пещере и не видим реальность, а видим лишь ее тень на стене. Фильм именно об этом, неизменно поражает, когда кто-то понимает, что окружающий его мир, возможно, иллюзорен, и ему нужно сделать усилие над собой и проснуться, чтобы увидеть, где он живет на самом деле. Мне кажется, что эта идея когда-то и потрясла в "Матрице" больше, чем спецэффекты, экшн и совершенно новый для того времени герой, воплощенный Киану Ривзом", - сказал он ТАСС.

Первая часть научно-фантастической трилогии вышла в прокат в 1999 году. Лента была удостоена четырех премий "Оскар". Впоследствии сюжетная линия фильма была продолжена в новых частях: "Матрица. Перезагрузка" и "Матрица. Революция". Оба фильма увидели свет в 2003 году.

В августе 2019 года киностудия Warner Bros. анонсировала съемки четвертой части "Матрицы", в которой, как и в первой части, сыграют американские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

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