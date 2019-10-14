Театр Вахтангова представит "Дядю Ваню" в Германии

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова выступит в Германии в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны". Немецким зрителям будет представлен спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова в постановке худрука вахтанговцев Римаса Туминаса, сообщила в понедельник ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Гастроли пройдут с 16 по 22 октября в трех городах ФРГ. Шестнадцатого октября "Дядю Ваню" покажут во Франкфурте-на-Майне, 19 октября спектакль сыграют в Мюльхайме-на-Руре, а 22 октября - в Ганновере", - проинформировала собеседница агентства.

Она отметила, что "Дядя Ваня" - один из знаковых спектаклей Театра имени Вахтангова. Премьера состоялась 2 сентября 2009 года в канун 150-летия со дня рождения драматурга и писателя Антона Чехова. Как уверяет Туминас, Чехов - самый значительный для него драматург. "В "Дяде Ване" есть то, что волнует человечество сегодня: небрежное отношение человека к самому человеку", - процитировала режиссера пресс-атташе.

"В спектакле сошлись неординарное мышление режиссера Римаса Туминаса, изысканная сценография Адомаса Яцовскиса, волшебная музыка Фаустаса Латенаса, мастерство актеров - Сергея Маковецкого, Владимира Симонова, Владимира Вдовиченкова, Людмилы Максаковой, Анны Дубровской, Евгении Крегжде, Марии Бердинских, Юрия Краскова и других", - считает пресс-атташе.

По ее словам, вахтанговский "Дядя Ваня" открыл новую славную страницу в истории театра и сегодня триумфально продолжает свою, уже десятилетнюю сценическую жизнь. Постановка отмечена престижными российскими и зарубежными театральными премиями, была встречена аншлагами в странах Балтии, в Белоруссии, Грузии, на Украине, а также в Греции, Израиле, Италии, Испании, Польше, Турции, Чехии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Канаде и США.

Что касается "Русских сезонов", то Театр имени Вахтангова является постоянным участником этого международного проекта. В 2018 году в Италии артисты показали публике спектакли "Маскарад" и "Евгений Онегин". Теперь немецкие зрители увидят "Дядю Ваню", заключила пресс-атташе.

О "Русских сезонах"

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии, где 310 мероприятий в 74 городах посетили 6 млн зрителей. В 2019 году он проходит в 80 городах Германии, в 2020-м году отправится во Францию.