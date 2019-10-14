Четвертая Неделя российского кино пройдет в Британии с 24 ноября по 1 декабря

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Почти 40 фильмов будут представлены на четвертой ежегодной Неделе российского кино, которая пройдет в Великобритании с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник организаторы киносмотра.

Кинофестиваль откроется мировой премьерой комедии Клима Шипенко "Холоп". В центре сюжета - представитель "золотой молодежи" Гриша, который после аварии оказывается в 1860 году среди крепостных крестьян, и именно в таких необычных условиях он вынужден привыкать к жизни обычного человека.

Всего же на суд любителям кино будет предложено 37 кинолент и 18 короткометражных фильмов, в том числе "Братство" Павла Лунгина, "Танец с саблями" Юсупа Разыкова, "Завод" Юрия Быкова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Ленин. Неизбежность" Владимира Хотиненко и другие.

Показы же по традиции пройдут на нескольких площадках, в Лондоне, Эдинбурге, Кембридже, Оксфорде. Свои картины лично представят такие актеры, как Александр Петров, Александр Кузнецов, Равшана Куркова, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Риналь Мухаметов, Дмитрий Дюжев, Алена Михайлова, режиссеры Алексей Учитель, Юрий Быков, Михаил Идов, Александр Лунгин, Григорий Добрыгин, Мария Агранович, Клим Шипенко, продюсеры Эдуард Пичугин, Рубен Дишдишан и другие российские кинематографисты.

Основатель и генеральный продюсер Недели российского кино и премии "Золотой Единорог" Филип Перкон отметил, что с каждым годом интерес к киносмотру растет. "В этом году мы получили более 340 заявок на участие в Неделе российского кино. Мы верим в нашу миссию - посредством кинематографа укреплять культурные мосты между Россией и Европой и рассказывать иностранцам как можно больше о русском искусстве. И, судя по тому, что с каждым годом на фестиваль приходит все большее число зрителей, эта миссия нами успешно выполняется", - сказал он.

Параллельно с кинопоказами будут проходить творческие встречи, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы ведущих российских кинематографистов. Кульминацией же фестиваля станет торжественная церемония премии "Золотой единорог" - крупнейшей зарубежной награды, которая вручается российскому кино. В предыдущие годы обладателями статуэтки "Золотого единорога" становились фильмы "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.