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Северный Кавказ

Картину "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля" планируют вернуть в национальный музей Чечни

На реставрацию картины уйдет около трех лет

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Картина Франца Рубо "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля", созданную в 1886 году, планируют вернуть в национальный музей Чечни после реставрации. Об этом сообщил в понедельник министр сообщил министр культуры региона Хож-Бауди Дааев на своей странице в Instagram.

"Посетил Всероссийский научно-реставрационной центр им. Академика И. Грабаря в Москве, куда перевезено полотно для подготовки к реставрации. Обсудили вопросы дальнейшей судьбы картины, вместе побывали в реставрационных мастерских. Процесс требуется очень объемный и долгосрочный, порядка трех лет, поскольку размеры полотна внушительные - 248 на 354 см. Мы сделаем все возможное, чтобы картина приняла первозданный вид и вернулась в стены Национального музея Чеченской Республики", - написал Дааев.

По его словам, довоенный чеченский республиканский музей изобразительных искусств им. П. Захарова комплектовался всем музейным миром СССР. К концу 1994 года в нем насчитывалось более 3270 единиц хранения, в том числе около 950 произведений живописи, 1200 графики и 170 скульптурных работ.

"Среди произведений живописи второй половины XIX века своей значимостью выделялись два батальных полотна Ф. Рубо - "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля" и "Смерть генерал-майора Слепцова". В 1995 году музей был разграблен, картины утеряны. Позже полотно "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля" было в плачевном состоянии обнаружено при попытке вывоза за пределы РФ и передано на хранение в Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО", - рассказал министр.

В ходе военных действий в период 1994-1996 годов чеченские музеи утратили до 90% фондов. В 1996 году в целях сохранения уцелевших экспонатов оба музея объединили в Национальный музей Чеченской Республики, для которого в 2012 году открыли новое здания в центре Грозного. Фонд музея насчитывает более 33 тыс. единиц хранения.

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