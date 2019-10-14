Музей Пушкина в Петербурге открыл выставку к 140-летию первого литературного музея России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Всероссийский музей А. С. Пушкина открыл в понедельник в доме на набережной Мойки, 12 в Санкт-Петербурге выставку о создании первого в России литературного музея, который открылся 140 лет назад в Царскосельском лицее и был посвящен поэту Александру Пушкину.

"Это замечательное событие не только для нашего музея, но и для всей русской культуры: 140 лет назад, 19 октября 1879 года, при Императорском лицее был открыт первый музей Пушкина. Выставка называется "Для общей пользы", она посвящена тому самому первому Пушкинскому музею России. В оригиналах можно увидеть все те вещи, которые часто воспроизводились в различных изданиях, каталогах, в кинофильмах и телепрограммах. Впервые собранные все вместе, они дают представление о том, каким был этот музей и какова была его значимость", - сказал директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС перед открытием выставки.

Некрасов рассказал, что музей создавался в XIX веке по инициативе профессоров и воспитанников лицея при участии друзей и почитателей таланта Пушкина, а также членов его семьи. Он положил начало движению по созданию пушкинских музеев, а в дальнейшем - и других литературных музеев в России. Одним из первых экспонатов музея стала рукопись 18 октября 1825 года с автографом поэта. Коллекция музея формировалась интенсивно, и, согласно каталогу, изданному к его 20-летию, в нем было уже более 2 тыс. экспонатов, которые потом перешли в фонды Всероссийского музея Пушкина.

На выставке показаны экспонаты первого музея, книги, старинные фотографии, которые знакомят с устройством лицея, его наставниками и воспитанниками. К 140-летию музея Пушкина подготовлен также виртуальный проект с рассказом о его истории, он будет доступен на сайте музея 19 октября.

Всероссийский музей А. С. Пушкина - преемник первого музея поэта, открытого в Императорском Александровском лицее. Он является одним из крупнейших литературно-мемориальных музейных комплексов в Европе и включает шесть музеев, в том числе музей-квартиру А. С. Пушкина на Мойке, 12, где поэт провел последние месяцы своей жизни и умер после дуэли. В коллекции музея - около 200 тыс. единиц хранения, включая иконографические, мемориальные, изобразительные, историко-бытовые материалы по русской истории и культуре XVIII-XIX столетий.