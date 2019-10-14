Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Голодец и Мединский примут участие в работе секции "Массовые коммуникации" в рамках ПМКФ

Секцию "Массовые коммуникации" возглавит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов
Вице-премьер РФ Ольга Голодец и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов Вячеслав Прокофьев/TACC
Описание
Вице-премьер РФ Ольга Голодец и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов
© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр культуры России Владимир Мединский примут участие в работе секции "Массовые коммуникации" в рамках Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), который пройдет 14-16 ноября. Об этом сообщили в понедельник в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"В этом году секция "Массовые коммуникации", которую возглавит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, соберет рекордное число российских и иностранных спикеров. Участников секции ждут 11 мероприятий, на которых выступят известные представители власти, главы ведущих отечественных и зарубежных СМИ, блогеры, руководители крупнейших театров, музеев и галерей страны, писатели и художники", - отметили в департаменте.

Голодец и Мединский, а также главный редактор The Art Newspaper (Великобритания) Элисон Коул, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и глава отдела по связям с общественностью и государственными органами в России, странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки корпорации Google Дона Рас-Леви "примут участие в ключевом событии форума - пленарной дискуссии "Голос искусства в медиапространстве".

В рамках секции первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, расскажут об угрозах массовых коммуникаций на дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк ньюс и постправде".

СМИ для подростков и блогеры

Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, видеоблогер Влад Красавин и другие представители медиаиндустрии на круглом столе "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" обсудят, как вовлечь подростков в создание новостных, культурных и образовательных СМИ.

Основатель издания PeopleTalk Лаура Джугелия, журналист и создатель авторской рассылки и проекта "Интервью о личном" Иван Сурвилло, комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян, главный редактор Cosmopolitan (Россия) Алена Пенева и другие знаменитости в формате ток-шоу "Журналисты VS блогеры. Кто кого?" выяснят, кто лучше понимает аудиторию, придумывает контент и умеет его продвигать.

"Свои медиапроекты в формате стендап-шоу впервые представят дети - авторы каналов и блогов с миллионными просмотрами. Юные звезды выступят на питчинг-сессии "Сам себе продюсер!". Среди участников - успевшая стать актрисой в Голливуде 12-летняя Лиза Анохина и авторы YouTube-канала Sasha Ice Александра и Софа Набатчиковы, - информировали в департаменте. - Завершат программу секции "Поэтические баттлы о популярном и вечном", в которых сразятся актер, продюсер, телеведущий и поэт Игорь Верник, актер театра и кино Дмитрий Беседа и московская поэтесса и продюсер проекта #ЗБС Тина Каваль".

Сценарист и режиссер Алексей Герман, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, художник Покрас Лампас и другие известные деятели сферы культуры впервые получат возможность задать свои вопросы представителям популярных зарубежных изданий на "Анти-пресс-конференции: о чем говорят иностранные СМИ?".

Автор искусственного художника AICAN Ахмед Эльгамаль, сооснователь движения Time Well Spent (США) Джеймс Уильямс и ведущая испанского телеканала LaSexta Марта Пейрано обсудят создание цифровой реальности и искусства на ток-шоу "Ваша информированность - в руках алгоритмов".

О самоцензуре и этике журналиста в эпоху хайпа будут говорить генеральный директор информационного агентства "Танюг" Бранка Джукич (Сербия), гендиректор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков и руководитель ТАСС Северо-Запад Александр Потехин.

О форуме

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум, организованный правительством РФ, Министерством культуры России и правительством Санкт-Петербурга, пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". В рамках форума пройдет деловая программа для специалистов из разных областей культуры и фестивальная часть, которая включает в себя культурные мероприятия. Страной-гостем форума в этом году будет Китайская Народная Республика.

Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ. В рамках секций планируется обсудить вирусный контент, влияние фейков на СМИ, затронуть вопросы журналистской этики в современных медиа.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаМединский, Владимир РостиславовичРоссияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
Музей Пушкина в Петербурге открыл выставку к 140-летию первого литературного музея России
На выставке посетители могут увидеть экспонаты первого музея, книги и старинные фотографии, рассказывающие об истории Императорского лицея
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС