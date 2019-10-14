Голодец и Мединский примут участие в работе секции "Массовые коммуникации" в рамках ПМКФ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр культуры России Владимир Мединский примут участие в работе секции "Массовые коммуникации" в рамках Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), который пройдет 14-16 ноября. Об этом сообщили в понедельник в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"В этом году секция "Массовые коммуникации", которую возглавит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, соберет рекордное число российских и иностранных спикеров. Участников секции ждут 11 мероприятий, на которых выступят известные представители власти, главы ведущих отечественных и зарубежных СМИ, блогеры, руководители крупнейших театров, музеев и галерей страны, писатели и художники", - отметили в департаменте.

Голодец и Мединский, а также главный редактор The Art Newspaper (Великобритания) Элисон Коул, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и глава отдела по связям с общественностью и государственными органами в России, странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки корпорации Google Дона Рас-Леви "примут участие в ключевом событии форума - пленарной дискуссии "Голос искусства в медиапространстве".

В рамках секции первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, расскажут об угрозах массовых коммуникаций на дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк ньюс и постправде".

СМИ для подростков и блогеры

Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, видеоблогер Влад Красавин и другие представители медиаиндустрии на круглом столе "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" обсудят, как вовлечь подростков в создание новостных, культурных и образовательных СМИ.

Основатель издания PeopleTalk Лаура Джугелия, журналист и создатель авторской рассылки и проекта "Интервью о личном" Иван Сурвилло, комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян, главный редактор Cosmopolitan (Россия) Алена Пенева и другие знаменитости в формате ток-шоу "Журналисты VS блогеры. Кто кого?" выяснят, кто лучше понимает аудиторию, придумывает контент и умеет его продвигать.

"Свои медиапроекты в формате стендап-шоу впервые представят дети - авторы каналов и блогов с миллионными просмотрами. Юные звезды выступят на питчинг-сессии "Сам себе продюсер!". Среди участников - успевшая стать актрисой в Голливуде 12-летняя Лиза Анохина и авторы YouTube-канала Sasha Ice Александра и Софа Набатчиковы, - информировали в департаменте. - Завершат программу секции "Поэтические баттлы о популярном и вечном", в которых сразятся актер, продюсер, телеведущий и поэт Игорь Верник, актер театра и кино Дмитрий Беседа и московская поэтесса и продюсер проекта #ЗБС Тина Каваль".

Сценарист и режиссер Алексей Герман, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, художник Покрас Лампас и другие известные деятели сферы культуры впервые получат возможность задать свои вопросы представителям популярных зарубежных изданий на "Анти-пресс-конференции: о чем говорят иностранные СМИ?".

Автор искусственного художника AICAN Ахмед Эльгамаль, сооснователь движения Time Well Spent (США) Джеймс Уильямс и ведущая испанского телеканала LaSexta Марта Пейрано обсудят создание цифровой реальности и искусства на ток-шоу "Ваша информированность - в руках алгоритмов".

О самоцензуре и этике журналиста в эпоху хайпа будут говорить генеральный директор информационного агентства "Танюг" Бранка Джукич (Сербия), гендиректор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков и руководитель ТАСС Северо-Запад Александр Потехин.

О форуме

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум, организованный правительством РФ, Министерством культуры России и правительством Санкт-Петербурга, пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". В рамках форума пройдет деловая программа для специалистов из разных областей культуры и фестивальная часть, которая включает в себя культурные мероприятия. Страной-гостем форума в этом году будет Китайская Народная Республика.

Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ. В рамках секций планируется обсудить вирусный контент, влияние фейков на СМИ, затронуть вопросы журналистской этики в современных медиа.