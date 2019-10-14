Мединский открыл выставку работ Кандинского и искусственного интеллекта в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл в понедельник выставку "Культура России в Эр-Рияде" в Культурном центре имени Короля Фахда. Проект включает в себя картины основоположника абстрактного направления в живописи Василия Кандинского из собрания Государственного Русского музея и произведения, созданные при помощи искусственного интеллекта, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня открывается замечательное мероприятие - месяц российской культуры в Саудовской Аравии, в течение которого жители Эр-Рияда будут иметь возможность увидеть выставку Кандинского, - сказал Мединский. - Также пройдет российская кинонеделя, где впервые в Саудовской Аравии покажут российские и советские фильмы. Кроме этого, покажут выставку, которая пользовалась большим успехом в Санкт-Петербурге, - это экспозиция произведений, которые создаются с помощью искусственного интеллекта и самых неожиданных, новейших материалов".

В первую часть экспозиции вошли картины разных периодов творчества Кандинского. Ранний период, когда художник находился под сильным влиянием народного искусства северных районов России, представлен в том числе работами "Импровизация" (1910) и "Композиция с белой гранью" (1913). Среди полотен "революционного" периода гости увидят "Черное пятно" (1917), "Картину с остриями" (1919) и "Два овала" (1919).

Как рассказала ТАСС куратор выставки Виктория Кондрашова, организаторы хотели показать три основных российских музея: Третьяковскую галерею, Эрмитаж и Русский музей, но Министерство культуры Саудовской Аравии выбрало для выставки именно Кандинского, для них было важно, что это бренд. "Задача была показать в основном беспредметные работы Кандинского, но здесь представлено чуть больше - результаты его путешествия на север и то, как исходя из этого рождался его метод, где он черпал свое вдохновение", - отметила она.

По словам Кондрашовой, выставка современного искусства, созданного с помощью технологий искусственного интеллекта, впервые была проведена в Главном Штабе Государственного Эрмитажа в июне 2019 года, в новую версию выставки были добавлены работы саудовских художников. Всего в экспозицию вошли произведения ведущих представителей этой сферы из 10 стран.

Идеальный портрет и диалог культур

Одна из работ была создана российским ученым, лауреатом Нобелевской премии 2010 года по физике Константином Новоселовым, его произведение "Время" содержит видео, демонстрирующее обучение искусственного интеллекта, а также три работы, созданные искусственным интеллектом. Другая работа - Memories of Passersby немецкого автора Марио Клингеманна основана на базе, содержащей несколько десятков тысяч различных портретов, созданных с XVI по XIX век. "Работа происходит в режиме реального времени, устройство генерирует портреты, как ему кажется, идеальные", - пояснила куратор выставки.

Особое место в экспозиции было отведено совместной работе российской художницы Александры Сухаревой и саудовского автора Нассера Альшемимри. Россиянка создала две картины с использованием хлора, а ее коллега дополнил их аудио-инсталляцией, формирующей пространство для встречи двух художественных традиций.

Выставка организована при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, благодаря которому впервые на Ближнем Востоке продемонстрировано 19 работ Кандинского. Выставка продлится до 14 ноября.

Министр культуры РФ отметил, что культурное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в последний год развивается огромными темпами, в чем большую роль играет как Министерство культуры РФ, так и Министерство культуры Саудовской Аравии. "В прошлом году мы приветствовали их на петербургском культурном форуме, надеемся, что в этом году они тоже к нам приедут. У нас впереди еще много интересных проектов", - сказал Мединский.