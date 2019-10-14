Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМКФ в 2021 году

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Королевство Саудовская Аравия примет участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в 2021 году, куда она приглашена в качестве гостя. Об этом в понедельник журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"На сегодняшний день с саудовской стороной достигнута договоренность об участии Королевства Саудовская Аравия в качестве страны - гостя Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2021 году", - сказал он.

В июне тогдашний министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщал, что его страна получила приглашение стать гостевой страной на ПМКФ в 2021 году.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.