Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о культурном сотрудничестве

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Москва и Эр-Рияд договорились о сотрудничестве в различных культурных областях, организации совместных мероприятий и обмене кадрами. Соответствующий меморандум в понедельник подписали министр культуры РФ Владимир Мединский и его саудовский коллега Бадр бен Абдалла бен Мохаммед Аль-Фархан Аль-Сауд.

"Это традиционное рамочное соглашение, которое заключается между министерствами культуры России и нашими государствами-партнерами. Оно облегчает прямое взаимодействие между нашими культурными институциями, музеями, театрами, продюсерскими организациями и подчеркивает особое отношение, которые складываются между нашими странами", - сказал Мединский журналистам.

По его словам, самым интересным проектом в рамках соглашения станет проект музейного сотрудничества между Эрмитажем и консорциумом российских музеев и Министерством культуры Саудовской Аравии. "Переговоры по этому поводу находятся в полном разгаре надеюсь, что уже до конца года мы выйдем на какое-то решение", - отметил министр культуры РФ.

Страны будут сотрудничать в областях музейного и библиотечного дела, а также кинематографии. В рамках меморандума планируется также организация программ стажировок деятелей культуры и обмен артистами и выступлениями между государствами.

Также соглашение подразумевает взаимные приглашения сторон на свои национальные культурные фестивали и совместное участие в культурных и художественных мероприятиях.

Меморандум принят на срок пять лет, после чего его использование может быть продолжено по взаимному согласию сторон.