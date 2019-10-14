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Пожар в соборе Парижской Богоматери

AFP: о пожаре в соборе Парижской Богоматери снимут сериал

В основу сценария ляжет расследование The New York Times

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Французская компания Vendome объявила в понедельник о своих планах снять на английском языке телесериал, посвященный пожару в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщило AFP.

В основу сценария ляжет серия публикаций The New York Times, которая провела собственное журналистское расследование событий в кафедральном соборе Парижа. Права на создание фильма по этим материалам были куплены у газеты компанией Vendome. 

Ожидается, что в фильме будет от четырех до шести серий. Как заверил глава Vendome Филип Руселле, "фильм планируется сделать максимально приближенным к фактам". При этом не исключаются изменения сценария по мере того, как будут появляться все новые сведения, касающиеся пожара в соборе.

Как стало известно в понедельник в Канне, большой документальный фильм "Испытание веками", посвященный Нотр-Дам, намерен создать и государственный телеканал France 2. В нем будет рассказано об истории собора - от начала строительства до пожара в 2020 году. Закадровый текст будет читать актриса Софи Морсо.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Теги
ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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