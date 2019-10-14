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Кириллу Серебренникову вручили французский Орден искусств и литературы

Награждение прошло в резиденции посла Франции в России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Французский Орден искусств и литературы высшей степени - командора - вручен в понедельник в Москве российскому режиссеру, художественному руководителю московского театра "Гоголь-центр" Кириллу Серебренникову. Церемонию награждения провела в своей резиденции посол Франции в РФ Сильви Берманн.

"Вы представляете культуру сегодняшнего и завтрашнего дня. Признание Франции по отношению к вам огромно именно за тот вклад, который вы вносите в культурные связи между нашими странами", - сказала посол, вручив Серебренникову знаки отличия.

Режиссер признался, что в первый раз получает государственную награду. "К государству всегда относился настороженно. Но эта награда за то, что вместе с "Гоголь-центром", фестивалем "Территория" мы старались построить мосты между странами, народами и культурами, поэтому этот орден я приму с удовольствием", - сказал он.

Серебренников отметил, что Франция занимает в его душе особое место с самого детства. "Недаром в школе я выбрал вторым иностранным языком французский, и "Марсельезу" я знаю наизусть, именно в этом произведении, наверное, та необходимость свободы, которая живет во мне. Как бы ни менялись политические ветры, мы будем делать все, чтобы между нашими странами были добрые, дружеские отношения, для этого и нужна культура", - добавил он.

О том, что Серебренников становится командором Ордена искусств и литературы, было объявлено в августе 2018 года - тогда режиссер находился под домашним арестом по делу "Седьмой студии" о хищениях. Позже мера пресечения была отменена. 8 октября стало известно, что дело направлено на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе. Режиссер и руководство учрежденной им "Седьмой студии" обвиняются в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Орден искусств и литературы - ведомственная награда Франции, которую присуждает министерство культуры страны. Она имеет три степени: кавалер, офицер и командор (высшая степень ордена). Серебренников не первый гражданин России, который был удостоен этой награды. В 1997 году степень командора Ордена искусств и литературы получил Михаил Горбачев. Степени офицера ордена были присуждены Юрию Башмету (в 2000 году) и Андрею Кончаловскому (в 2005 году). В июне 2018 года кавалером ордена стал российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

Теги
РоссияФранцияСеребренников, Кирилл СеменовичГорбачев, Михаил СергеевичШахназаров, Карен ГеоргиевичКончаловский, Андрей СергеевичБашмет, Юрий Абрамович
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