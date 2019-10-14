В Нижнем Новгороде открылся международный театральный фестиваль имени Горького

ТАСС, 14 октября. Международный театральный фестиваль имени Максима Горького "В начале веков. XX. XXI" открылся в Нижнем Новгороде с флешмоба и спектакля "На дне" южнокорейского театра. Зрители смогут увидеть постановки коллективов из России, Сербии, Германии, Грузии и Южной Кореи, сообщила журналистам перед открытием министр культуры области Надежда Преподобная.

"В этот раз мероприятие масштабнейшее, потому что на девятый фестиваль приехали 16 театров-участников, которые покажут 17 спектаклей, четыре театра из зарубежных стран - Грузия, Сербия, Германия и Южная Корея. Поэтому мы считаем, что уже по праву можем говорить о том, что у нас статус фестиваля из российского превращается в международный", - сказала Преподобная.

Перед показом спектакля более 100 детей из Нижегородской области приняли участие во флешмобе на площади около здания Нижегородского государственного театра драмы имени Горького. Участники фестиваля "Театральное Приволжье" разыграли сцены из произведений писателя. "Особенно приятно, что дети сами выразили желание принять участие в этой акции. Это говорит о том, что интерес есть и к театральному делу, и к театру", - сказала министр культуры области.

Как отметил директор Нижегородского государственного театра драмы Борис Кайнов, в этом году на различных сценах города выступят около 420 человек с постановками по произведениям, в частности, Льва Толстого и Антона Чехова. По его словам, темой фестиваля стала "перекличка классиков и современной драматургии, которая пишется в наше время".

Спектакль "На дне" театра "Мюлькёль" из Сеула, которым был открыт фестиваль, представляет собой синтез пластики и традиционного драматургического текста. Режиссер Сонг Хён-Ок создал своеобразную трактовку пьесы Горького. "Мы хотели показать красоту обыденных движений, объединить язык тела и разговорную речь. Мы понимаем, что наша попытка может произвести неоднозначное впечатление, но пока зрители могут видеть некий смысл в происходящем на сцене - смысл есть. Если открытия, совершенные зрителями во время просмотра, заставят их задуматься о своей жизни, мы будем считать нашу попытку более чем успешной", - приводятся слова создателей спектакля на сайте Нижегородского театра драмы.

В фестивале традиционно принимают участие нижегородские коллективы - Нижегородский государственный театр драмы, ТЮЗ и театр "Комедiя". Кроме этого, на сцене свои работы продемонстрируют ведущие драмтеатры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Екатеринбурга и Челябинска. В программу также войдут обсуждения, творческие встречи с режиссерами, круглый стол по творчеству Максима Горького, фотовыставки, посвященные наследию писателя, новые музейные экспозиции, демонстрация документальных фильмов о жизни и творчестве писателя.