Неделю международного кино "FEST-хиты" открыли в Нальчике

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Неделя международного кино "FEST-хиты" открылась в Нальчике в понедельник, фестиваль начался в Музыкальном театре города со встречи с российской актрисой театра, кино и цирка Натальи Варлей, которая впервые приехала в Кабардино-Балкарию, передает корреспондент ТАСС.

"Я сегодня проснулась, вышла на балкон и поняла, что настоящая кавказская пленница - это не та, которую в кино против собственной воли своровали, а та, которая сейчас стоит на балконе и понимает, что в моей памяти, в моем сердце навсегда останется эта удивительная красота, этот невероятный воздух, эти улыбки гостеприимных, талантливых людей. Я объехала весь земной шар, но сейчас впервые попала в Кабардино-Балкарию, и для меня это огромная радость и потрясение", - сказала она, обращаясь к зрителям, на церемонии открытия фестиваля.

Варлей известна по роли Нины в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", который также был показан в этот вечер. "В жизни актеров так иногда складывается, что есть роль, которая всю жизнь идет за ним, бежит впереди него, идет рядом с ним и позади него. Такая роль у меня роль Нины в "Кавказской пленнице", несмотря на то, что я работала и в цирке, и сыграла почти весь мировой репертуар в театре Станиславского, и в 61 роли снялась в кино, "Кавказская пленница" <...> до сих пор меня называют Ниной", - отметила она.

Как рассказал президент открытого фестиваля кино и театра "Амурская осень", режиссер, сценарист, продюсер Сергей Новожилов, на Неделе международного кино "FEST-хиты" гости и жители города Нальчика увидят фильмы, уже получившие награды на фестивалях. Он также представил гостей, которые приехали в Нальчик, чтобы показать свои работы. Второй день фестиваля будет посвящен японскому кино, программу представит режиссер, директор международного фестиваля "Евразия" Рена Масуяма (Япония), посетители фестиваля также смогут увидеть фильмы киргизского режиссера Айбека Даырбекова "Песнь древа" и Алексея Злобина "Лорик".

16 октября откроется ретро-страница фестиваля, тогда зрители смогут увидеть работы из фильмофонда Северо-Кавказской студии кинохроники: "Кольцо старого шейха" и "По следам Карабаира" Рафаэля Гаспарянца. В последний день фестиваля покажут анимационное кино, кроме того, зрители увидят фильм "Однажды в Резекне" Александра Меркьюри и Александра Баршака. Военные драмы известных российских кинорежиссеров "Сестренка" Александра Галибина и "Крик тишины" Владимира Потапова покажут 17-18 октября, как и работы Екатерины Устюговой "Право выбора. Вера", и "Песнь Лингшуи" Андрея Мышкина.

Все кинопоказы бесплатные, фильмы будут транслироваться в Государственном концертном зале в Нальчике. Фестиваль, который продлится до 18 октября, проводят министерства культуры РФ и КБР, а также Союз кинематографистов республики.