Фото ТАСС представили на выставке в честь визита Путина в Эр-Рияд

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Выставка, подготовленная информационным агентством ТАСС, а также Министерством средств массовой информации Саудовской Аравии и Саудовским агентством печати открылась в культурном центре имени короля Фахда в Эр-Рияде в связи с визитом президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Кадры, вошедшие в экспозицию, демонстрируют разные моменты из истории сотрудничества двух стран. ТАСС предоставил для выставки в том числе уникальный снимок, датированный 1932 годом, на котором во время визита в Москву запечатлен принц Фейсал бен Абдул-Азиз, позднее ставший третьим королем Саудовской Аравии из династии Саудитов.

Гости выставки могут увидеть также работу фотографа ТАСС Михаила Джапаридзе, на которой королю Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауду присваивают звание "Почетный доктор МГИМО". На другом кадре показано вручение Путину ордена имени короля Абдель Азиза.

Фотографии выставки демонстрируют также участие Саудовской Аравии в Чемпионате мира по футболу, прошедшем в 2018 году в Москве. Экспозиция содержит также фотографии первых лиц Саудовской Аравии и России, сделанные на различных совместных экономических и культурных мероприятиях.

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию. В числе тем переговоров с королем страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Саудом координация действий для стабилизации нефтяных цен, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование. Также руководители стран обсудили различные направления сотрудничества.