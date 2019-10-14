Победителей литературной премии "Ясная поляна" назовут в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Имена победителей литературной премии "Ясная поляна" будут объявлены в Москве во вторник, среди номинантов в категории "Иностранная литература" - лауреат Нобелевской премии в области литературы 2018 года - польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук ("Бегуны"), - сообщили ТАСС устроители премии. Церемония вручения наград состоится в Большом театре.

В список финалистов в номинации "Современная русская проза" вошли шесть авторов. Среди них Вячеслав Ставецкий ("Жизнь А. Г."), Григорий Служитель ("Дни Савелия"), Сергей Самсонов ("Держаться за Землю"), Александра Николаенко ("Небесный почтальон Федя Булкин"), Владимир Березин ("Дорога на Астапово") и Владислав Артемов ("Император").

Кроме Токарчук, в номинации "Иностранная литература" представлены писатели Роберт Менассе за роман "Столица", Джулиан Барнс - "Одна история", Али Смит - "Осень", Вьет Нгуен Тан - "Сочувствующий", Джордж Сондерс - "Линкольн в Бардо", Тибор Фишер - "Как править миром", всего авторы 32 произведений из США, Великобритании, Ирландии, Индонезии, Австрии, Венгрии, Германии, Китая, Польши. Премию получают автор и переводчик, который перевел произведение на русский язык.

Номинацией "Иностранная литература" отмечаются "самые важные книги XXI века, переведенные на русский язык". В 2017 году лауреатом стал Марио Варгас Льоса за книгу "Скромный герой", а в 2016 году премию присудили Орхану Памуку за книгу "Мои странные мысли", в 2018 году лауреатом был назван израильский писатель Амос Оз (1939-2018) за роман "Иуда".

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение "Современная русская проза" и "Иностранная литература", а также определяет значительное событие в литературной жизни. Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, - "Выбора читателей". Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей.

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.