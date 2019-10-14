Выставка рукописей и предметов гардероба писателей-классиков откроется в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Выставка личных вещей и черновых рукописей более 20 писателей "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль", которая расскажет об их имидже, отношении к моде и стилю, откроется во вторник в центральном здании Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В. И. Даля. Для широкой публики экспозиция начнет работать с 16 октября.

"В каком-то смысле благодаря этой выставке происходит частичное воссоединение коллекций: личные вещи Андрея Белого, не только из его московской квартиры, но и из Петербурга, платья Марины Цветаевой из Борисоглебского переулка и из Болшева. В конце 1980-х для создания экспозиции в музее-заповеднике С. А. Есенина "Константиново" из Гослитмузея были переданы несколько предметов одежды поэта, на время они вернутся к нам" - рассказал ТАСС куратор выставки, заместитель директора ГМИРЛИ им. В. И. Даля по научной работе Эрнест Орлов. - Впервые свои родные стены покинули знаменитый хитон Максимилиана Волошина из музея-заповедника "Киммерия" и предметы гардероба Анны Ахматовой из Фонтанного дома. На выставке не будет представлено ни одной книги: более "разговорчивыми" оказываются рукописи и черновики произведений. Так как помимо моды как таковой для нас было важнее показать творческий процесс".

Экспозиция личных вещей позволит не только представить отношение писателей к моде и стилю, но и - по замыслу кураторов проекта - послужат развенчанию стереотипных представлений об их внешнем виде и характере их работы. Рассказ о каждом из героев выставки сосредоточен не только на вопросах следования определенной моде в одежде и выборе письменных принадлежностей, но и на том, как создавался писательский имидж и менялась со временем их литературная репутация.

Гости музея смогут увидеть вещи и рукописи Льва Толстого, Федора Достоевского, Александра Островского, Ивана Тургенева, Николая Лескова, Антона Чехова, Ивана Бунина, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Александра Блока, Андрея Белого, Максимилиана Волошина, Максима Горького, Леонида Андреева, Валерия Брюсова, Михаила Булгакова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Михаила Пришвина, Всеволода Вишневского, Алексея Толстого.

Кураторы проекта намерены ответить на такие вопросы как "Всегда ли граф Лев Толстой одевался просто и ходил босым, как на портрете кисти Ильи Репина?", "Когда неизменными атрибутами Антона Чехова стали пенсне, галстук-бабочка и трость?", "У какого французского портного заказывал костюм советский писатель Алексей Толстой?".

Проект проходит под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России и объединяет 15 крупнейших литературных музеев страны. Организаторы - ГМИРЛИ имени В. И. Даля, музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" и Государственный музей Л. Н. Толстого.