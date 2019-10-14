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Эрмитаж проведет весной выставку о древнем городе Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 15 октября. /ТАСС/. Выставка, посвященная древнему городу Аль-Ула, находившемуся на территории современной Саудовской Аравии, пройдет весной в Государственном Эрмитаже. Об этом журналистам после открытия выставки "Культура России в Эр-Рияде" сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

"Это выставка, посвященная городу Аль-Ула и ее памятникам, то есть южной столице Набатейского государства, который является одним из самых главных культурных и археологических памятников Саудовской Аравии. Выставка сейчас открылась в Париже, после этого она приедет к нам, примерно в апреле", - сказал он.

По словам Пиотровского, формат выставки в России будет изменен. "Это будет рассказ о древней культуре Аравийского полуострова, которая не уступает ни одной из окружающих рядом стран, только она не очень хорошо изучена и совсем не освоена, так как очень долго вся эта древняя культура была неприемлемой по сравнению с исламской цивилизацией", - пояснил директор Эрмитажа.

Пиотровский поделился, что вместе с выставкой будет проведена конференция о значении Аль-Улы как памятника. Он добавил, что изучение древней археологии Саудовской Аравии станет основой дальнейшего сотрудничества музея с Министерством культуры страны. "Мы собираемся включиться в музейный бум в частности показом, рассказом, об археологическом наследии в сравнении с наследием других стран мира", - подчеркнул директор.

Выставка "Культура России в Эр-Рияде" открылась в понедельник в Культурном центре имени Короля Фахда. Проект включает в себя картины основоположника абстрактного направления в живописи Василия Кандинского из собрания Государственного Русского музея и произведения, созданные при помощи искусственного интеллекта. "Выставка искусственного интеллекта - это Эрмитаж в Эр-Рияде. Мы привезли эти работы, которые мы сделали вместе с Российским фондом прямых инвестиций в Петербурге", - отметил Пиотровский.

Как рассказал журналистам директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, открытие подобной выставки - хорошая идея, так как культура есть самая прямая духовная инвестиция в жизни общества. "Недавно мы открывали выставку Казимира Малевича в Катаре, казалось бы, зачем русский авангард здесь, но это легче делать с учетом менталитета, потому что у них невозможны обнаженные натуры, какие-то сюжеты не принимаются, а здесь музыка, краски, цвета, и постепенно начинается взаимопонимание", - отметил он.

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