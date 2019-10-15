Директор театра на Таганке Ирина Апексимова ответила на вопросы журналиста ТАСС. В студии информационного агентства она рассказала о премьерах театрального сезона 2019-2020, а также о том, как быть женщиной-руководителем.
Интервью Ирины Апексимовой. Трансляция завершена
Беседа проходила в агентстве ТАСС
Директор театра на Таганке Ирина Апексимова ответила на вопросы журналиста ТАСС. В студии информационного агентства она рассказала о премьерах театрального сезона 2019-2020, а также о том, как быть женщиной-руководителем.