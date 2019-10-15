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Интервью Ирины Апексимовой. Трансляция завершена

Беседа проходила в агентстве ТАСС
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Директор театра на Таганке Ирина Апексимова ответила на вопросы журналиста ТАСС. В студии информационного агентства она рассказала о премьерах театрального сезона 2019-2020, а также о том, как быть женщиной-руководителем.
 

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