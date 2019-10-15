СМИ: Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в новом фильме о Бэтмене

Актриса Зои Кравиц утверждена на роль Женщины-кошки в новом фильме о Бэтмене. Об этом пишет Deadline.

Выход картины о супергерое запланирован на 25 июня 2021 года. Фильм снимет Мэтт Ривз ("Монстро", "Планет обезьян: Революция"). Главную роль исполнит Роберт Паттинсон. Злодея должен сыграть Джона Хилл, однако не сообщается, какой именно это будет персонаж.

В разные годы Женщину-кошку сыграли Энн Хэтэуэй, Холли Берри и Мишель Пфайффер. В сериале "Готэм" роль исполнила Камрен Бикондова.

Ранее Зои Кравиц озвучивала Женщину-кошку в мультфильме "Лего Фильм: Бэтмен". Актриса известна по фильму "Безумный Макс: Дорога ярости" и сериалу "Большая маленькая ложь". Она также сыграла в картинах серии "Дивергент".