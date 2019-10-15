"Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник..." Тест по творчеству Лермонтова

В детстве он много болел, и бабушка по рекомендациям медиков отвезла его на Кавказ, на воды — его перу принадлежат, пожалуй, самые тонкие и нежные в русской литературе описания этой природы. Он поступил в Московский университет, был очень начитан, учился в военной школе в Петербурге, был арестован за свое стихотворение "Смерть поэта", находился в ссылке, ввязывался в конфликты, дуэли — говоря современным языком, был скандальной знаменитостью.

Тест подготовлен совместно с Государственным институтом русского языка им. Пушкина. ​​​