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"Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник..." Тест по творчеству Лермонтова

© Алексей Дурасов/ТАСС
Михаил Лермонтов родился в этот день 205 лет назад. Пройдите несложный тест, чтобы узнать, что вы помните о жизни и творчестве писателя

В детстве он много болел, и бабушка по рекомендациям медиков отвезла его на Кавказ, на воды —  его перу принадлежат, пожалуй, самые тонкие и нежные в русской литературе описания этой природы. Он поступил в Московский университет, был очень начитан, учился в военной школе в Петербурге, был арестован за свое стихотворение "Смерть поэта", находился в ссылке, ввязывался в конфликты, дуэли — говоря современным языком, был скандальной знаменитостью.

Тест подготовлен совместно с Государственным институтом русского языка им. Пушкина. ​​​

 

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