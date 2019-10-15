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Национальный музей Адыгеи реконструируют к 2022 году

Объем инвестиций составит около 250 млн рублей

МАЙКОП, 15 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют в ближайшие два года реконструировать здание Национального музея Адыгеи, инвестировав в преобразования учреждения культуры порядка 250 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила первый заместитель министра культуры региона Ольга Гавшина.

"В будущем году мы приступим к реконструкции здания Национального музея Адыгеи, который отметит свое 95-летие. Здание, построенное специально для этого знакового для региона учреждения культуры в 1993 году, сейчас требует существенных преобразований для решения фондовых и экспозиционных вопросов. На реконструкцию, которую планируется завершить до конца 2021 года, направят порядка 250 млн рублей, это средства федерального бюджета с софинансированием из бюджета республики", - сказала она.

Реконструкция коснется как самого Нацмузея, расположенного в центре Майкопа, так и прилегающей к нему территории. Для решения проблемы создания новых площадей для хранения фонда будет построен дополнительный корпус. Одна из задач, поставленных руководством республики, - обновленное здание Нацмузея должно гармонично смотреться в архитектурном ансамбле культурного центра республиканской столицы, добавила Гавшина.

Фонд музея, за последние 20 лет увеличившийся более чем в три раза, сегодня составляет порядка 320 тыс. экспонатов. Новое здание будет возведено для оптимизации условий их хранения, а также позволит демонстрировать находящихся в музее крупногабаритные экспонаты. В проектной документации заложено строительство во дворе музея стилизованного этнического дворика с черкесской гостиной с обустройством летней террасы. Планируется, что гости музея, знакомящиеся с культурой и традициями адыгского (черкесского) народа, смогут также угоститься национальной выпечкой, рассказала ТАСС директор Национального музея республики Фатима Джигунова.

"Мы рассчитываем решить одну из наших основных проблем - установку системы температурно-влажностного режима, которая в Нацмузее изначально была в нерабочем состоянии. Это основа для хранения ценных экспонатов. Благоустройство музейного дворика, в частности, его грамотное освещение с использованием световых инсталляций на стенах здания, сделает одно из ведущих учреждений культуры республики еще более притягательным для наших посетителей", - добавила директор музея.

Национальный музей Адыгеи имеет сектор адыгской диаспоры, занимающийся изучением жизни черкесов, проживающих за рубежом. В его коллекции - более 300 тыс. экспонатов, это археологические, историко-бытовые, этнографические и естественно-научные коллекции, изобразительное искусство XIX-XXI веков, декоративно-прикладное искусство и искусство стран Востока, а также мемориальные комплексы.

Теги
РоссияАдыгея
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