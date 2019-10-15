В Евпатории открылся первый крымский ТЮЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Первый в Крыму театр юного зрителя открылся в Евпатории, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ТЮЗа.

"Крымский государственный театр юного зрителя впервые открыл свои двери для зрителей. Театр создан министерством культуры Республики Крым на базе международного центра театрального искусства "Золотой ключик", - говорится в сообщении.

Первым представлением стала творческая программа "Жизнь замечательных людей", в которой прозвучали стихи и популярные песни в исполнении актеров театра, а также отрывки из спектакля "Родственные души".

Центр "Золотой ключик" был ликвидирован решением властей в июне 2019 года. В июле создали республиканское учреждение культуры "Крымский государственный театр юного зрителя".

Центр театрального искусства "Золотой ключик" в Евпатории был основан в 1987 году. В его афише было около 30 спектаклей по произведениям русских и зарубежных классиков, а также множество авторских постановок и режиссерских интерпретаций. В среднем за сезон взрослые и юные артисты давали более 200 представлений.