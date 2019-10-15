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Сын Пласидо Доминго примет участие в концерте тенора в России

В программу вечера войдут оперные арии и дуэты, классические композиции мюзиклов Бродвея, оперетты и композиции в испанском лирико-драматическом жанре сарсуэла
Пласидо Доминго и Юрий Башмет Александр Щербак/ТАСС
Описание
Пласидо Доминго и Юрий Башмет
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Испанский тенор Пласидо Доминго 17 октября даст концерт в "Крокус Сити Холле", в программе также примет участие его сын Пласидо Доминго-младший.

"Я счастлив снова быть в России, снова быть в Москве и выступать с концертом, который пройдет в "Крокус Сити Холле", - сказал тенор на пресс-конференции в ТАСС во вторник. - Со мной маэстро Юрий Башмет - великий артист, который также будет участвовать в концерте, он предложил нам свой симфонический оркестр "Новая Россия" и две певицы из России Оксана Шилова и Мария Катаева. Один из моих сыновей Пласидо Доминго-младший тоже будет участвовать в концерте".

Народный артист СССР Юрий Башмет отметил, что Доминго также выступит в роли дирижера. "Сегодня эпохальный день, к нам приехал великий артист, тенор, музыкант, выступать с ним на сцене для меня особая радость, - сказал Башмет. - Я приглашен им в свой концерт с моим оркестром. Инициатива выступать с нами исходила от маэстро. Он будет дирижировать одной пьесой, для меня волнительно, потому что я в данном случае буду солистом, мы будем с ним меняться местами местами. Это будет один раз за концерт".

В программу вечера войдут композиции различных жанров, в которых Доминго приходилось петь за 60-летнюю карьеру. Прозвучат оперные арии и дуэты, классические композиции мюзиклов Бродвея, оперетты и композиции в испанском лирико-драматическом жанре сарсуэла, в котором пели и родители тенора.

Репертуар 78-летнего Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, он поет на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец выступал в самых известных оперных театрах мира - от "Ла Скала" в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. Тенор стал обладателем множества наград, в том числе нескольких премий "Грэмми", сыграл в ряде оперных фильмов и снялся в полусотне музыкальных клипов.

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