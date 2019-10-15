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Северный Кавказ

В Пятигорске заложили литературную аллею славянского форума "Золотой Витязь"

Международный форум проходит с 15 по 18 октября

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Литературную аллею Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" во вторник заложили в Пятигорске, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Пять десятков кленов посадили сегодня в Пятигорске. Теперь в Комсомольском парке появилась Аллея "Золотого Витязя", - говорится в сообщении. Акция проходила в рамках одноименного юбилейного X Международного славянского литературного форума.

По данным пресс-службы, в мероприятии участвовали глава Пятигорска Андрей Скрипник, народный артист России Николай Бурляев, а также известные актеры и литераторы - участники форума.

Кроме того, во вторник утром в сквере имени Михаила Лермонтова в честь 205-летия со дня рождения поэта участники форума возложили цветы к его памятнику.

О форуме

В рамках Х Международного славянского форума искусств "Золотой Витязь" с 14 сентября по 31 октября в Севастополе, Суздале и Москве пройдет форум изобразительных искусств. А с сентября по декабрь в регионах России пройдет музыкальный форум "Золотой Витязь". Юбилейным также станет проведение Х литературного форума "Золотой Витязь", который в этом году состоится 15-18 октября в Пятигорске.

В 2019 году в адрес оргкомитета X Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" поступило 302 произведения из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ и зарубежных стран. К участию в творческом конкурсе допущено 167 произведений, 90 из которых попали в короткий список. По результатам рассмотрения жюри определит победителей и лауреатов форума. Среди участников - лауреатов X литературного форума - литераторы из России, Украины, Белоруссии, Австрии, Сербии, Китая.

Международный форум "Золотой Витязь" объединяет представителей многих видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошло более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, живописи, экологический, а также форум русских боевых искусств.

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