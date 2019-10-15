Мемориальную доску народному артисту СССР Алексею Баталову открыли в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста СССР Алексея Баталова состоялась в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Памятная доска установлена на фасаде Дома на набережной, где в течение нескольких десятилетий жил и работал Алексей Баталов. На доске изображен сидящий за столом актер с нагрудным знаком народного артиста СССР. Также на доске выгравированы летящие журавли, что является отсылкой к легендарному фильму с одноименным названием, и статуэтка американской киноакадемии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит", в котором актер сыграл одну из главных ролей. Идея композиции принадлежит дочери Алексея Баталова Марии", - говорится в сообщении.

На церемонии присутствовали родные и близкие Баталова, друзья и коллеги, среди которых актер и кинорежиссер Владимир Меньшов, кинорежиссер Владимир Наумов, актрисы Вера Алентова и Зинаида Кириенко.

"Творческий путь Алексея Баталова, еще при жизни ставшего настоящей легендой, был неразрывно связан с искусством. Воплощенные им образы стали родными для миллионов наших соотечественников, получили самые высокие оценки на Родине, завоевали престижные награды за рубежом", - цитирует пресс-служба министра культуры РФ Владимира Мединского.

По словам министра, Баталов до последних дней "продолжал трудиться, преподавал, щедро делился с молодым поколением своим опытом".

Российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989) Баталов умер 15 июня 2017 года на 89-м году жизни. Он был актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (1953-1957), снялся в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005). Был профессором во ВГИКе, где в течение нескольких десятилетий преподавал актерское мастерство.