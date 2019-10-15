В Москве открылась выставка "От Толстого до Толстого"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Выставка личных вещей и черновых рукописей более 20 писателей "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль", которая расскажет об их отношении к моде и стилю, открылась во вторник в центральном здании Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени Даля. Посетители увидят на выставке платья Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, гребенку Льва Толстого, шляпу Федора Достоевского и другие предметы.

"На этой выставке совсем нет книг. Представляете себе выставку в литературном музее без книг?" - сказал на пресс-показе директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак.

Он напомнил, что автором идеи выставки стала директор музея-заповедника "Ясная поляна" Екатерина Толстая. Куратором и автором концепции - Эрнест Орлов, художником - Анна Колейчук. По его словам, выставка стала центральным событием года для Ассоциации литературных музеев Союза музеев России. Он поблагодарил за участие в проекте музей-заповедник Есенина, Орловский объединенный государственный литературный музей, Государственный музей Маяковского, дом-музей Цветаевой, Государственный музей Цветаевой, музей Волошина в Крыму и другие музеи.

"Эта идея никого не может оставить равнодушным. Когда я осматривал выставку, испытывал очень острые ощущения, потому что ты находишься сразу с очень многими писателями одновременно. Увидеть справа платье Цветаевой, а слева - платье Ахматовой - это, действительно, очень сильное впечатление", - добавил директор ГМИРЛИ.

Экспозиция личных вещей позволяет не только представить отношение писателей к моде и стилю, но и, по замыслу кураторов проекта, послужит развенчанию стереотипных представлений о внешнем виде литераторов и характере их работы. Рассказ о каждом из героев выставки сосредоточен не только на вопросах следования определенной моде в одежде и выборе письменных принадлежностей, но и на том, как создавался писательский имидж и менялась со временем их литературная репутация.

Гости музея могут увидеть вещи и рукописи Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Ивана Бунина, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Александра Блока, Андрея Белого, Максима Горького, Валерия Брюсова, Михаила Булгакова, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Михаила Пришвина, Алексея Толстого и других писателей. Так, в экспозиции есть письменные принадлежности и гребенка Льва Толстого, шляпа-котелок Достоевского, шкатулка Лескова, галстук Чехова, портфель Островского.