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Выставка Главархив об истории московских театров открылась в культурном центре "Меридиан"

Экспозицию можно увидеть до 10 ноября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Выставка о первых частных театральных труппах, жизни театров в годы Великой Отечественной войны и формировании нового революционного театра открылась в московском центре культуры "Меридиан". Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"В центре культуры "Меридиан" открылась выставка "Из истории московских театров". Ее подготовило Главное архивное управление Москвы. Посетители смогут познакомиться с разными этапами становления и развития Большого и Малого театров, Московского художественного общедоступного театра (современный МХАТ имени М. Горького) и других", - говорится в сообщении.

Часть экспозиции содержит материалы о первых частных труппах. Право организации спектаклей и других зрелищных мероприятий до 1882 года принадлежало только императорским дворам. После отмены монополии появились постоянно действующие театральные труппы: Московская частная русская опера, опера Сергея Зимина, театры Гаврилы Солодовникова и Федора Корша.

"Еще один раздел выставки рассказывает о жизни московских театров в годы Великой Отечественной войны. Посетители могут узнать о деятельности фронтового театра и театральных фронтовых бригад. В экспозиции также представлены документы, в которых говорится о зарождении советского театра и развитии новых театральных традиций, формировании нового революционного театра. Кроме того, можно увидеть материалы неосуществленных проектов театральных зданий 1930-1940-х годов и материалы, связанные с развитием театров в 1950-2000-е годы. Это афиши спектаклей и антреприз, театральные программы", - сообщается на сайте.

Выставка будет работать до 10 ноября.

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