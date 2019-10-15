Голодец: выставка Поленова в Новой Третьяковке открывает новые грани его творчества

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Третьяковской галереи Ольга Голодец уверена в успехе выставки "Василий Поленов", которая начинает работу в Новой Третьяковке на Крымском Валу к 175-летию со дня рождения художника. По ее мнению, эта выставка открывает новые грани творчества Поленова.

"Сегодня открывается замечательная выставка, мы ее долго ждали - эта выставка посвящена русскому передвижнику Поленову. Вроде бы мы его хорошо знаем, и есть картины, которые, можно сказать, смотрели на нас в детстве из наших учебников - "Московский дворик" и еще несколько картин, знакомых каждому. Люди, которые придут на выставку, будут, наверное, поражены ее решением - очень интересная архитектура, это надо увидеть. Я уверена в успехе этой выставки", - сказала Голодец на открытии экспозиции во вторник вечером.

По ее словам, "выставка открывает новые грани творчества" художника. "Здесь много картин, которые мы не видели никогда. Полотна, собранные со всей России, создают новое понимание творчества художника. Очень важно, что выставка Поленова продолжает и развивает тему русской традиции и после Репина она смотрится совершенно особенно", - добавила вице-премьер.

В состав экспозиции включены более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний. Выставка, которая продлится до 16 февраля 2020 года, представит пейзаж, портрет, историческую живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. Гости выставки увидят картины "Московский дворик", "Заросший пруд", портрет Ильи Репина, "Воскрешение дочери Иаира", "Мария пошла в нагорную страну", "Иаков и Иоанн", "Стрекоза", "Храм Изиды на острове Филе", "Погонщик ослов в Каире" и многие другие. Впервые за 130 лет в Москве экспонируется монументальное полотно "Христос и грешница", предоставленное Государственным Русским музеем.

Специально для выставки Музей-заповедник Поленова предоставил точную копию световой постановки, созданной художником для детей в 1890-х годах и спроектированной по принципу диорамы. Это была серия из двусторонних прозрачных картин, подсвеченных керосиновой лампой, меняя положение которой, один и тот же вид можно было продемонстрировать в дневном или ночном освещении. Показывая детям картины, Поленов рассказывал интересные сюжеты, а в перерывах между сеансами играл на ручном органе "Целестине".

О художнике

Василий Поленов родился в 1844 году в Санкт-Петербурге. Окончил Академию художеств, в 1871 году успешно защитил диссертацию по теме "О значении искусства в его применении к ремеслам". В этом же году Поленов получил высшую награду - Большую золотую медаль - за картину "Воскрешение дочери Иаира". Эту же тему готовил его сокурсник Илья Репин, он тоже стал медалистом.

Поленов много путешествовал по Европе, изучая разные школы и стили живописи и посещая множество музеев и картинных галерей. Художник долго искал свое направление - и уже в зрелом возрасте обрел известность как пейзажист и мастер жанровой живописи. Меценат Савва Мамонтов называл Поленова "рыцарем красоты".