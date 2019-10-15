Сергей Самсонов стал победителем литературной премии "Ясная Поляна"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Победителем литературной премии "Ясная Поляна" назван писатель Сергей Самсонов, его роман "Держаться за землю" получил литературную премию "Ясная Поляна" в категории "Современная русская проза".

Церемония вручения наград прошла в Большом театре.

"Это настоящая классическая проза, которая отвечает на наши вопросы и делает нас лучше", - сказал заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

В центре сюжета - донбасский шахтерский город, жители которого потомственно занимаются угледобычей, оказывается на линии противоборства двух враждующих сторон. Несколько совершенно разных людей: два брата-шахтера, чиновник министерства энергетики и угольной промышленности, пробившийся в верхи из горных инженеров, "идейный" боец украинского добровольческого батальона, полковник ВСУ и бывший российский офицер - вольно или невольно становятся защитниками и одновременно разрушителями города.

"Я очень рад, что оказался в этом премиальном сюжете "Ясной Поляны". Спасибо жюри и всем моим родным и близким", - сказал Самсонов, принимая награду.

По его словам, конфликт в Донбассе - самое значимое событие последнего десятилетия. "По сравнению с этим все жизнеописания, все остальное меркнет <...> Я своими скромными силами дерзнул такое событие изобразить", - сказал Самсонов в беседе с журналистами.

Иностранная литература

В номинации "Иностранная литература" премия присуждена чилийскому писателю Эрнану Ривере Летельеру ('Искусство воскрешения"). Премию также получила переводчица романа Дарья Синицына.

Председатель жюри премии, советник президента РФ Владимир Толстой напомнил, что одно из правил премии - присутствие лауреата на церемонии вручения, однако в этот раз организаторы от правила вынужденно отступили. "В этом году наш лауреат перед поездкой в Россию поехал на Кубу, там с ним приключился небольшой сердечный приступ... Есть договоренность, что если наш лауреат будет чувствовать себя лучше, он приедет в Москву в марте", - сказал Толстой.

По словам Синицыной, Летерьер называет себя рассказчиком историй. Его книга "Искусство воскрешения", отметила Синицына, стала "фрагментом большой и дивной истории шахтеров в пустыне Атакама".

О победителе

Писатель родился 11 июля 1950 года в чилийском городе Талька. На жизнь он зарабатывал продажей газет и шахтерским трудом. В 1970-1973 годах Летельер отправился в путешествие по Южной Америке, во время которого он посетил Боливию, Эквадор и Аргентину. Вернувшись в Чили, ему пришлось работать на добыче селитры.

Широкая известность пришла к писателю в 1995 году после публикации дебютного романа "La reina Isabel cantaba rancheras" ("Королева Исабель распевала ранчеры").

Роман "Фата-моргана любви с оркестром", выпущенный в 1998 году, переведен на русский язык и пользуется популярностью у читателей в России.

В 2010 году Летельер опубликовал роман "Искусство воскрешения", за который получил премию испанского издательства "Альфагуара". Главный герой Доминго Сарате Вега, известный как Христос из Эльки, попадает в шахтерский городок Вошка, где проживает благочестивая блудница Магдалена Меркадо. Писатель сатирически изобразил хорошо знакомый ему мир обитателей шахтерского прииска, обращаясь при этом к библейским сюжетам. Проповеди Христа из Эльки постоянно сопровождаются комичными и гротескными ситуациями, которые случаются в окружении загрубевших шахтеров.

Номинация "Событие"

Победителем в номинации "Событие" названо ток-шоу "Игра в бисер", которую ведет литературовед Игорь Волгин. Она существует с 2011 года, в эфир вышло более 200 выпусков. В студии собираются четверо героев, среди которых философы, критики, писатели, актеры и режиссеры, они обсуждают актуальные произведения мировой литературы, пытаются найти ответы на этот вопрос и, заглянув в лучшие образцы мировой литературы, понять, "кто мы и что мы". Ток-шоу выходит на канале "Россия К".

Волгин, принимая награду, поблагодарил жюри за превосходный вкус, в также команду создателей программы.

"Это единственная программа на телевидении, посвященная классике русской и советской <...> Премия "Ясная Поляна" очень престижная, очень мною любимая. Буду очень стараться, чтобы вас не разочаровать <...> Процитирую сам себя: читайте и перечитывайте классику", - сказал Волгин.

В номинации "Выбор читателей" победителем стал писатель Григорий Служитель ("Дни Савелия"). В качестве подарка он получил поездку в Южную Корею и 500 тыс. рублей. "Спасибо читателям, их выбор особенно беспристрастен", - сказал он, получая награду.

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение "Современная русская проза" и "Иностранная литература", а также определяет значительное событие в литературной жизни.

По результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза "Выбор читателей", учрежденного компанией Samsung. Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей.

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.

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