В горах в Северной Осетии отметили 160-летие со дня рождения поэта Коста Хетагурова

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных 160-летию со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, праздник прошел в родном ауле поэта - Нар в Алагирском районе.

"В праздничных мероприятиях, посвященных 160-летию со дня рождения Коста Хетагурова в селении Нар участвовали около 5 тыс. жителей и гостей республики. Для них из Владикавказа был организован специальный транспорт", - сказал собеседник агентства.

В праздничный день в горное село прибыли официальные делегации Северной и Южной Осетии во главе с руководителями республик - Вячеславом Битаровым и Анатолием Бибиловым. В родном ауле поэта представители районов Северной Осетии развернули шатры с национальной кухней и выставки изделий народных художественных промыслов. Для гостей предусмотрели мастер-классы по шитью и вышивке, плетению национальных платков. Также для гостей праздника выступил мужской хор филиала Мариинского театра в Северной Осетии. Он исполнил песни на стихи Хетагурова. На специально оборудованном манеже государственный конно-драматический театр "Нарты" представил премьеру музыкально-поэтического спектакля "Праздник в горах".

"Сегодня вся Осетия от юга до севера отмечает большой праздник - мы вспоминаем и чтим память Коста Хетагурова. Его имя священно для каждого осетина. Коста посвятил жизнь служению своему народу, своей родине, поднял осетинское художественное слово на уровень мировой литературы. Его "Осетинская лира" наравне с Нартским эпосом является энциклопедией жизни нашего народа, источником знаний и народной мудрости", - сказал в приветственной речи глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Празднование дня рождения Хетагурова состоится и в рамках дней осетинской культуры в Москве. В столице пройдут литературные и художественные встречи, в конце октября - гала-концерт в Большом театре с участием выдающихся деятелей искусств республики и России.

Осетинский поэт и художник Коста Леванович Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Коста много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".