Спектакль Саймона Стоуна "Медея" покажут на фестивале "Территория" в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Internationaal Theater Amsterdam (ITA) в среду покажет современную версию трагедии древнегреческого драматурга Еврипида "Медея" в постановке австралийского режиссера Саймона Стоуна на Международном фестивале-школе современного искусства "Территория", который проходит в Москве с 10 по 24 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Режиссер показывает зрителям историю распада некогда счастливой семьи. Однажды Анна узнает, что ее муж Лукас завязал роман с Кларой, юной дочерью их начальника Кристофера. Пытаясь наказать Лукаса за измену, Анна теряет связь с реальностью и оказывается в психиатрической больнице", - отметили в пресс-службе.

Одну из ролей в постановке играет Евгения Брендес, девушка родилась в Павлодаре (Казахстан), в 11 лет с родителями и старшей сестрой переехала в Европу.

"В Павлодаре я четыре года проучилась в музыкальной школе по классу фортепиано у замечательного педагога Галины Васильевны Чернышовой, которую всегда вспоминаю с огромной благодарностью. Там же в Павлодаре я делала первые шаги в бальных танцах. Впоследствии я закончила музыкальную школу в Бельгии и более 10 лет активно занималась бальными танцами на достаточно высоком уровне, вместе с моим партнером несколько раз побеждали в чемпионатах Бельгии в различных юниорских категориях. Оба этих творческих образования существенно помогают мне в актерской работе", - сказала она ТАСС.

Брендес недавно была признана лучшей театральной актрисой Бельгии, она не состоит в постоянной труппе ITA и в постановке "Медея" является приглашенной актрисой. "Для Саймона Стоуна этот спектакль является одной из первых интернациональных постановок в его карьере. Ему на момент начала работы над спектаклем было всего 28 лет, но, несмотря на такой молодой возраст, режиссеру каждый раз удается проникнуть в глубину чувств и мыслей персонажей из древнегреческих трагедий и своим легко узнаваемым стилем одушевить их в настоящем времени, в современном мире, в котором мы живем", - добавила она.

По словам Брендес, для ее роли Стоун объединил двух персонажей из трагедии Еврипида: хор и няню детей. "В современном мире, который показан у нас на сцене, Мари-Луиза является социальным работником, который периодически следит за накаляющейся ситуацией в этой семье. Но, к сожалению, ей как 24-летней девушке не хватает опыта и мудрости, чтобы предотвратить трагический исход. У меня небольшая роль, но тем не менее я очень люблю этот спектакль и считаю, что он очень актуален", - отметила актриса.

О фестивале

В программу XIV Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" вошли 14 спектаклей из семи стран мира: Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Литвы и России. Свои постановки представят такие режиссеры, как Каролин Нгуен, Саймон Стоун, Мило Рау, Филипп Григорьян, Эймунтас Някрошюс и другие. Фестиваль является крупнейшей российской мультижанровой платформой, которая традиционно объединяет драматические постановки, музыкальный театр, современный танец и выставочные проекты.

В арт-дирекцию фестиваля входят народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов; арт-директор фестиваля NET, заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский; народная артистка России Чулпан Хаматова; художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников; исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

В 2019 году фестиваль "Территория" проходит в рамках национального проекта "Культура" и Года театра в России. Генеральным партнером проекта является Фонд Михаила Прохорова.